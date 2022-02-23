1000天沒「新」進度！最便宜的iOS設備恐被蘋果放棄 第2老的銷售產品是它

iPod touch是一款由美國Apple公司推出的MID行動網際網路終端設備，到今天為止，第七代iPod touch已經發布了32個月，整整1,000天，沒有明顯的跡象表明新機型即將問世。

在2019年5月28日，蘋果公司在官方網站推出第七代 iPod touch。其處理器升級為A10 Fusion晶片，記憶體也增加至2GB，搭載iOS 12作業系統，提供32GB、128GB、256GB三種容量規格。現在已經過去了32個月，它現在是蘋果產品系列中最老的設備。

蘋果下一個仍在銷售的最老設備是AirPods Pro，它於2019年10月發布，到今天已經847天了。

（圖／iPhone News 愛瘋了提供）

iPod touch是蘋果價格最低的iOS設備，起價 $199 美元。它擁有4英寸視網膜顯示螢幕，也是尺寸最小的iOS設備，也是唯一剩下的擁有3.5毫米耳機插孔的iOS設備。iPod touch作為蘋果生態系統中的入門級設備最受歡迎，特別是對兒童而言，由於其定價和外形因素，它也是零售環境中的常見選擇。

值得注意的是，第七代iPod touch是一個非常小的更新，採用了iPhone 7的A10 Fusion晶片，並首次提供了256GB儲存選項。該設備的每個其他方面，包括相機規格和顏色選擇，都與之前的第六代 iPod touch 相同。在重大更新方面，iPod touch上次重新設計是在近10年前的2012年，與iPhone 5同時進行。從那時起，它在2015年和2019年進行了兩次小更新。

（圖／iPhone News 愛瘋了提供）

在2017年7月iPod nano和iPod shuffle停產後，iPod touch 蘋果公司唯一仍在銷售的 iPod 產品。儘管一些 iPod 愛好者抱有希望，並圍繞著恢復帶有點擊輪的經典iPod設計的潛在懷舊情緒而興奮，但一直沒有關於第八代iPod touch的傳言，也沒有任何新的iPod型號，這意味著整個iPod品牌和產品線的未來都不太樂觀。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

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