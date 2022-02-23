延長筆電使用時間 Windows 11將在新版Sun Valley 2更新加入「效率模式」
微軟預計在今年夏季針對Windows 11釋出的Sun Valley 2更新 (Build 22557)中加入名為「效率模式」 (Efficiency Mode)，或是以「節能模式」 (Eco Mode)選項，藉此延長筆電續航使用時間。
相較過往將明顯較佔系統資源的應用程式直接關閉的作法，微軟在即將推出的「節能模式」會暫時將較佔系統資源的應用程式執行順序降到最低，藉此將系統資源優先安排給其他需要使用的應用程式，避免CPU、記憶體等資源被特定應用程式佔住，導致所有應用程式均難以執行，使得筆電耗電量增加。
此項功能已經累積約1年左右測試，標榜能降低76%的系統資源佔用量，相對提升4倍左右運算效率，同時也能提高操作反應表現，尤其可讓需要高度運算、佔用大量記憶體的Word、Microsoft Edge瀏覽器等應用程式避免長時間佔用系統資源，造成其他應用程式執行效率下降，甚至讓系統發生當機問題。
除了可藉此提高筆電電池續航表現，預期微軟此項功能也能提高桌機等裝置運算效率，並且降低整體耗電量。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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