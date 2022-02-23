傳聯發科3月推出天璣8000、8100處理器 率先用於Redmi、realme手機
聯發科日前已經證實將在今年接續推出定位主流市場需求的天璣8000處理器，而相關消息透露此款處理器將會在3月間正式亮相，同時還會有衍生版本—天璣8100，至於首波採用此款處理器的品牌將包含Redmi、realme等。
除了天璣9000處理器即將應用在OPPO新款旗艦手機Find X5系列，聯發科顯然將接續推出天璣8000系列處理器，藉此爭取更多手機市場發展機會。
在此之前，市場就有說法指出天璣8000處理器以台積電5nm製程打造，分別採用4組運作時脈為2.75GHz的Cortex-A78 CPU，搭配4組運作時脈為2.0GHz的Cortex-A55 CPU，形成「4+4」核心組合，並且搭配Mali-G510 MC6 GPU，支援2K解析度、120Hz畫面更新率，或是1080P解析度、168Hz畫面更新率，同時支援LPDDR5記憶體與UFS 3.1儲存元件。
至於將以衍生版本推出的天璣8100處理器，則可能沿用天璣8000處理器設計，但運作時脈等規格將會拉高，或許可以視為超頻設計款式。
首波採用天璣8000處理器的業者，有可能包含Redmi、realme等品牌，預期主要還是會以中國品牌居多。而隨著聯發科推出新款定對主流市場的處理器產品，或許Qualcomm也會準備推出新款Snapdragon 7系列處理器作為對抗。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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