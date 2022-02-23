1億畫素相機！Redmi Note 11S登台 鎖定4G連網需求
繼日前在印度市場揭曉Redmi Note 11系列後，小米台灣2月22日宣布引進其中搭載1億800萬畫素規格廣角鏡頭設計的Redmi Note 11S。
在台推出的Redmi Note 11S將配置6GB記憶體與128GB儲存容量，提供珍珠白、暮光藍、石墨灰三款配色，建議售價則是新台幣6999元，並且與Google合作提供2個月的YouTube Premium免費試用方案，同時在2月24日至3月3日期間於小米商城等通路完成預購，將額外加贈Redmi Buds 3 Lite耳機，而正式上市時間則是3月4日。
Redmi Note 11S採用Full HD+解析度、90Hz畫面更新率設計的6.43吋AMOLED螢幕，搭載聯發科Helio G96處理器，對應4G連網功能，採用中央置頂、1600萬畫素設計的開孔視訊鏡頭，並且在主相機採用1億800萬畫素規格、三星ISOCELL HM2感光元件設計的廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素微距鏡頭，搭配一組200萬畫素景深鏡頭。
其他部分則包含搭載雙擴音喇叭與3.5mm耳機孔，以及5000mAh電池設計，支援33W Pro有線快充，並且在電源按鍵設計部分採用指紋辨識功能。
除了此次推出的Redmi Note 11S，小米台灣表示先前已經在國際發布會上發表的新機也將陸續引進台灣市場。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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