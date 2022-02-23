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POCO二款新機登場 2月28日揭曉、傳電池大容量

聯合新聞網 / 楊又肇

在接下來的MWC 2022期間，小米旗下POCO品牌預計在歐洲中部時間2月28日下午1點 (台灣時間2月28日晚間8點)舉辦線上發表活動，屆時將會公布POCO X4 Pro 5G，以及POCO M4 Pro兩款新機。

除了公布兩款新機，目前暫時還無法確認POCO品牌是否同步推出其他物聯網相關產品。

至於預計推出的POCO X4 Pro 5G，目前有消息指稱會是以Redmi Note 11 Pro 5G重新更名設計，因此有可能同樣採用Qualcomm Snapdragon 695處理器，並且採用對應Full HD+解析度與120Hz畫面更新率設計的6.67吋AMOLED螢幕，電池容量則對應5000mAh，支援67W有線快充。

相機部分，則預期搭載中央置頂設計、1600萬畫素規格的開孔視訊鏡頭，以及對應1億800萬畫素規格，採用三星ISOCELL HM2感光元件的廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素景深鏡頭。

而POCO M4 Pro目前暫時還無法確認具體細節，但可能僅對應4G連網規格。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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