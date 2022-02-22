快充25W和45W速度差多少？Galaxy S22+ V.S. S22 Ultra實測告訴你

Samsung三星Galaxy S22系列的升級不只是相機和處理器，快速充電也有提升，其中Galaxy S22 Ultra和Galaxy S22+支援45W有線快充，而Galaxy S22則是25W，但究竟45W和25W快充究竟有什麼差別？到底哪一款充電速度比較快呢？國外科技媒體GSMArena進行實測。

GSMArena實測團隊使用三星原廠45W充電器、25W充電器，以及第三方65W PD充電器進行實測，其中兩款三星原廠充電器同時具有PD供電和PPS可編程電源技術。

在30分鐘實測後，使用25W充電器的Galaxy S22+電量達到62%，而45W充電器的Galaxy S22+僅64%；至於Galaxy S22 Ultra以25W充電也只有61%，45W充電器充電則是只有60%，即使是以65W PPS充電器幫S22 Ultra充電，電量也只有65%，並沒有提升太多。 圖片及資料來源：GSMArena

如果是從0%電力開始到充滿的話，使用25W充電器幫S22+充電時間約1小時2分鐘、45W充電器則是快了1分鐘在1小時1分鐘充飽電力；而S22 Ultra從0%開始充電，25W充電器需要1小時4分鐘，45W充電器則是快了一點、只要59分鐘就能完成，另外65W PD充電器卻需要1小時2分鐘才能充飽電。 圖片及資料來源：GSMArena

《GSMArena》認為這代表即使是使用三星原廠的45W充電器在快充速度上並沒有優勢，也沒有比25W充電器更快。這也代表Galaxy S22+和S22 Ultra使用45W快充之後，規格上的快充體驗在現實生活中無法實現。

《GSMArena》進一步說明評測結果，如果使用者認為充電速度很重要的話，那麼Galaxy S22系列可能會令人失望，需要一個小時才能充滿電。另外，《GSMArena》認為Galaxy S22+和S22 Ultra使用者沒有必要多花50美元或50歐元購買三星原廠45W充電器，而是使用或購買便宜一點的25W充電器就能獲得同樣的充電效果。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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