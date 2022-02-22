快訊

下到崩潰！鄭明典一張圖曝「雨還沒結束」 氣象局說將濕冷到這天

摺疊iPhone再等等 傳蘋果研發「可摺的全螢幕」MacBook模樣曝光

摺疊iPhone再等等 傳蘋果研發「可摺的全螢幕」MacBook模樣曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果傳正在研發「全機螢幕可摺疊」的MacBook筆電。（翻攝自macrumors，合成圖）
蘋果傳正在研發「全機螢幕可摺疊」的MacBook筆電。（翻攝自macrumors，合成圖）

蘋果（Apple）對「摺疊」市場沒有野心嗎？先前曾傳蘋果將在2023年左右全新的iPhone摺疊手機，但又再傳出可能延遲至2025年才推出，另外正在研發「全機螢幕可摺疊」的MacBook筆電，似乎不急著搶攻三星占據已久的摺疊市場大餅。

蘋果傳聞將在2023年推出全新折疊手機，網路也流傳手機概念圖，名為「iPhone Air」，外型撞臉三星（Samsung）Galaxy Z Flip3 5G，不過據Display Supply Chain Consultants分析師Ross Young表示，蘋果可能將新款iPhone摺疊手機延後至2025年才露面。

據傳這款「全機螢幕可摺疊」的MacBook筆電，螢幕尺寸大小為20吋，有可能成為蘋果筆電的新產品線。（翻攝自macrumors）
據傳這款「全機螢幕可摺疊」的MacBook筆電，螢幕尺寸大小為20吋，有可能成為蘋果筆電的新產品線。（翻攝自macrumors）

Ross Young提到，蘋果目前正在研發一款「全螢幕可摺疊」的MacBook筆電，傳出尺寸大小為20吋，有可能成為蘋果筆電的新產品線。據了解，這款全螢幕可摺疊的MacBook，在摺疊時就是一般的筆電，下排螢幕的部分可拿來當鍵盤使用，「展開全螢幕」時，可以當成一台大型螢幕並外接鍵盤，並支援4K或是更高的解析度。

而全螢幕可摺疊的MacBook筆電傳出會在2025年後才會發布。Ross Young認為，2026年或2027年才有可能推出。此外，他先前曾提到，今年出的iPhone 14 Pro前鏡頭改為挖孔設計，取代以往大家嫌棄的瀏海外型，就看之後的發表會是否如他所言成真。

網路流傳新款iPhone摺疊手機的概念圖，並表示推出時間從2023年延後至2025年。（翻攝自Antonio De Rosa 推特）
網路流傳新款iPhone摺疊手機的概念圖，並表示推出時間從2023年延後至2025年。（翻攝自Antonio De Rosa 推特）

台大

延伸閱讀

iPhone摺疊手機概念圖曝光 超薄無接孔撞臉三星、傳5新色齊發

「聽不見噪音只剩人聲」52萬人讚iPhone神奇功能、想使用注意這眉角

開箱影片／「無線充電慢到往生」 她仍讚Galaxy S21 FE 5G全是這原因

傳蘋果發表會3月8日登場 推出7款新款Mac機種

相關新聞

摺疊iPhone再等等 傳蘋果研發「可摺的全螢幕」MacBook模樣曝光

蘋果（Apple）對「摺疊」市場沒有野心嗎？先前曾傳蘋果將在2023年左右全新的iPhone摺疊手機，但又再傳出可能延遲至2025年才推出，另外正在研發「全機螢幕可摺疊」的MacBook筆電，似乎不急著搶攻三星占據已久的摺疊市場大餅。

傳蘋果發表會3月8日登場 推出7款新款Mac機種

在蘋果傳聞即將於3月8日以線上形式舉辦春季發表會，同時已經著手錄製相關內容之際，彭博新聞記者Mark Gurman再次於《Power On》專欄中透露，今年至少會有7款搭載Apple Silicon處理器的Mac機種推問世。

他好奇「三星S22沒亮點卻賣超好？」 網曝關鍵讚譽：安卓第一品牌

三星S22系列旗艦機於本月16日開放預購，但有網友直言明明這次發表會沒看到劃時代的創新，不解為何此次銷量仍表現亮眼，文章一出...

OPPO第一款平板裝置「OPPO Pad」 支援手寫輸入、2月24日亮相

除了將在2月24日揭曉Find X5系列旗艦手機，OPPO稍早更證實將推出旗下首款平板裝置，並且將以OPPO Pad為稱。

Sony新款空氣聆聽感耳機LinkBuds登台 輕鬆「卡」耳朵上佩戴、3月22日上市

Sony日前揭曉的新款空氣聆聽感耳機LinkBuds (WF-L900)，目前確定在台灣市場推出，預計將從2月24日至3月6日期間開放台灣市場預購，並且在3月22日正式上市，建議售價則是新台幣5190元。

vivo X80系列跑分超107萬 天璣9000全面對標驍龍8

集微網消息，此前有爆料稱，vivo X80系列將於2022年第一季度發佈，其將搭載聯發科天璣9000晶片。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。