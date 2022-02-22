摺疊iPhone再等等 傳蘋果研發「可摺的全螢幕」MacBook模樣曝光
蘋果（Apple）對「摺疊」市場沒有野心嗎？先前曾傳蘋果將在2023年左右全新的iPhone摺疊手機，但又再傳出可能延遲至2025年才推出，另外正在研發「全機螢幕可摺疊」的MacBook筆電，似乎不急著搶攻三星占據已久的摺疊市場大餅。
蘋果傳聞將在2023年推出全新折疊手機，網路也流傳手機概念圖，名為「iPhone Air」，外型撞臉三星（Samsung）Galaxy Z Flip3 5G，不過據Display Supply Chain Consultants分析師Ross Young表示，蘋果可能將新款iPhone摺疊手機延後至2025年才露面。
Ross Young提到，蘋果目前正在研發一款「全螢幕可摺疊」的MacBook筆電，傳出尺寸大小為20吋，有可能成為蘋果筆電的新產品線。據了解，這款全螢幕可摺疊的MacBook，在摺疊時就是一般的筆電，下排螢幕的部分可拿來當鍵盤使用，「展開全螢幕」時，可以當成一台大型螢幕並外接鍵盤，並支援4K或是更高的解析度。
而全螢幕可摺疊的MacBook筆電傳出會在2025年後才會發布。Ross Young認為，2026年或2027年才有可能推出。此外，他先前曾提到，今年出的iPhone 14 Pro前鏡頭改為挖孔設計，取代以往大家嫌棄的瀏海外型，就看之後的發表會是否如他所言成真。
▪ 開箱／「無線充電慢到往生」 她仍讚Galaxy S21 FE 5G全是這原因
▪ 比暖氣實用...抗凍必備家電是「它」 網讚：夠暖又省電
▪ 「聽不見噪音只剩人聲」52萬人讚iPhone神奇功能、想使用注意這眉角
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言