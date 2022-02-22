OPPO第一款平板裝置「OPPO Pad」 支援手寫輸入、2月24日亮相

除了將在2月24日揭曉Find X5系列旗艦手機，OPPO稍早更證實將推出旗下首款平板裝置，並且將以OPPO Pad為稱。

從目前釋出圖像來看，OPPO Pad將採用類似新款iPad設計，但主相機僅採用單顆鏡頭設計，而背後更採用將「OPPO」品牌字樣以特殊圖像呈現的設計，另外更支援名為OPPO Pencil的手寫筆輸入。

暫時還無法確認OPPO Pad預計採用硬體規格，但有可能使用Qualcomm處理器，另外也預期能與OPPO系列手機連動，讓使用者能對應更完整的多工互動體驗。

而從先前realme已經推出平板、筆電產品，或許也意味OPPO在此次推出平板裝置後，可能會接續推出筆電產品。另一方面，先前已經有消息指出將推出平板裝置的vivo，或許也會準備推出平板產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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