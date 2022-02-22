快訊

烏克蘭危機升高 台股早盤下挫近250點、失守18000點關卡

宋楚瑜被爆瑞士存款曾逾4億 趙怡翔：任公職巨款哪來？

OPPO第一款平板裝置「OPPO Pad」 支援手寫輸入、2月24日亮相

聯合新聞網 / 楊又肇

除了將在2月24日揭曉Find X5系列旗艦手機，OPPO稍早更證實將推出旗下首款平板裝置，並且將以OPPO Pad為稱。

從目前釋出圖像來看，OPPO Pad將採用類似新款iPad設計，但主相機僅採用單顆鏡頭設計，而背後更採用將「OPPO」品牌字樣以特殊圖像呈現的設計，另外更支援名為OPPO Pencil的手寫筆輸入。

暫時還無法確認OPPO Pad預計採用硬體規格，但有可能使用Qualcomm處理器，另外也預期能與OPPO系列手機連動，讓使用者能對應更完整的多工互動體驗。

而從先前realme已經推出平板、筆電產品，或許也意味OPPO在此次推出平板裝置後，可能會接續推出筆電產品。另一方面，先前已經有消息指出將推出平板裝置的vivo，或許也會準備推出平板產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌

延伸閱讀

OPPO將在2/24揭曉旗艦手機Find X5系列 搭載哈蘇相機技術、自製NPU

與一加簽訂合作的哈蘇相機技術 OPPO新機未來看得到

OPPO Reno 7系列登台 搭載聯發科天璣處理器、強調手持夜拍效果

iPhone這優勢穩坐手機霸主 網曝使用經歷最久用10年

相關新聞

傳蘋果發表會3月8日登場 推出7款新款Mac機種

在蘋果傳聞即將於3月8日以線上形式舉辦春季發表會，同時已經著手錄製相關內容之際，彭博新聞記者Mark Gurman再次於《Power On》專欄中透露，今年至少會有7款搭載Apple Silicon處理器的Mac機種推問世。

他好奇「三星S22沒亮點卻賣超好？」 網曝關鍵讚譽：安卓第一品牌

三星S22系列旗艦機於本月16日開放預購，但有網友直言明明這次發表會沒看到劃時代的創新，不解為何此次銷量仍表現亮眼，文章一出...

OPPO第一款平板裝置「OPPO Pad」 支援手寫輸入、2月24日亮相

除了將在2月24日揭曉Find X5系列旗艦手機，OPPO稍早更證實將推出旗下首款平板裝置，並且將以OPPO Pad為稱。

Sony新款空氣聆聽感耳機LinkBuds登台 輕鬆「卡」耳朵上佩戴、3月22日上市

Sony日前揭曉的新款空氣聆聽感耳機LinkBuds (WF-L900)，目前確定在台灣市場推出，預計將從2月24日至3月6日期間開放台灣市場預購，並且在3月22日正式上市，建議售價則是新台幣5190元。

vivo X80系列跑分超107萬 天璣9000全面對標驍龍8

集微網消息，此前有爆料稱，vivo X80系列將於2022年第一季度發佈，其將搭載聯發科天璣9000晶片。

Intel代號「Dragon Canyon」的新款NUC 12 Extreme小型主機更多細節曝光

日前已經確認將在今年第一季推出代號「Dragon Canyon」，並且以LGA 1700腳位設計的新款NUC 12 Extreme小型主機消息後，目前有更多關於此款硬體裝置細節曝光。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。