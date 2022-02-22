Sony新款空氣聆聽感耳機LinkBuds登台 輕鬆「卡」耳朵上佩戴、3月22日上市

Sony日前揭曉的新款空氣聆聽感耳機LinkBuds (WF-L900)，目前確定在台灣市場推出，預計將從2月24日至3月6日期間開放台灣市場預購，並且在3月22日正式上市，建議售價則是新台幣5190元。

LinkBuds是以過去推出的Xperia Ear Duo為基礎強化，但實際採用技術仍有些不同，但一樣都是標榜讓使用者能在持續聆聽環境周遭聲音情況下聆聽音樂，本身同樣以環保回收材質打造耳機框體，並且對應IPX4等級防水設計，可直接「卡」在耳朵上佩戴，不用擔心是否容易掉落。

由於LinkBuds定調讓使用者可長時間配戴，並且能在維持聽見環境聲音下聆聽音樂，因此本身並未具備主動降噪、隔絕外部聲音的效果，而在收音部分則強調能準確捕捉使用者所發出聲音，因此包含在通話、使用聲控指令時，都能清晰收錄使用者的聲音。

耳機採用12mm環狀驅動單體，並且讓耳機發聲部位能以特殊環狀呈現，使用者可在配戴耳機過程同時聆聽音樂，並且可持續聽見環境周遭聲音，耳機本身也支援360 Reality Audio技術，並且可透過點擊方式切換Speak-to-Chat模式或是手動EQ設定，另外也能藉由DSEE還原真實音質，更以Sony打造整合處理器V1傳遞清晰的中高音場與原音表現。

此外，LinkBuds也支援動態音量控制功能，可依照所處環境自動調整耳機音量，或是接續Spotify上次播放音樂進度，其他方面也支援長時間未使用即可自動斷電，或是取下耳機自動暫停播放等設計。

電池續航部分，耳機本體約可對應5.5小時連續使用時間，搭配收納充電盒則可額外延長12小時使用時間，不過充電收納盒並未搭載無線充電設計，僅支援可在10分鐘內充入90分鐘使用電量的快充設計。

除此之外，Sony也說明此款耳機與微軟合作，透過此款耳機協助盲人或弱視患者能透過聲音指引行進方向，並且適合長時間配戴使用需求，而與Niantic合作部分則是進一步強化擴增實境內容與聲音結合的遊戲遊玩體驗，至於在與Spotify合作方面自然是針對音樂播放進行最佳化，同時提供可快速啟動功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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