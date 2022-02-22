快訊

烏克蘭危機升高 台股早盤下挫近250點、失守18000點關卡

宋楚瑜被爆瑞士存款曾逾4億 趙怡翔：任公職巨款哪來？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Sony新款空氣聆聽感耳機LinkBuds登台 輕鬆「卡」耳朵上佩戴、3月22日上市

聯合新聞網 / 楊又肇

Sony日前揭曉的新款空氣聆聽感耳機LinkBuds (WF-L900)，目前確定在台灣市場推出，預計將從2月24日至3月6日期間開放台灣市場預購，並且在3月22日正式上市，建議售價則是新台幣5190元。

LinkBuds是以過去推出的Xperia Ear Duo為基礎強化，但實際採用技術仍有些不同，但一樣都是標榜讓使用者能在持續聆聽環境周遭聲音情況下聆聽音樂，本身同樣以環保回收材質打造耳機框體，並且對應IPX4等級防水設計，可直接「卡」在耳朵上佩戴，不用擔心是否容易掉落。

由於LinkBuds定調讓使用者可長時間配戴，並且能在維持聽見環境聲音下聆聽音樂，因此本身並未具備主動降噪、隔絕外部聲音的效果，而在收音部分則強調能準確捕捉使用者所發出聲音，因此包含在通話、使用聲控指令時，都能清晰收錄使用者的聲音。

耳機採用12mm環狀驅動單體，並且讓耳機發聲部位能以特殊環狀呈現，使用者可在配戴耳機過程同時聆聽音樂，並且可持續聽見環境周遭聲音，耳機本身也支援360 Reality Audio技術，並且可透過點擊方式切換Speak-to-Chat模式或是手動EQ設定，另外也能藉由DSEE還原真實音質，更以Sony打造整合處理器V1傳遞清晰的中高音場與原音表現。

此外，LinkBuds也支援動態音量控制功能，可依照所處環境自動調整耳機音量，或是接續Spotify上次播放音樂進度，其他方面也支援長時間未使用即可自動斷電，或是取下耳機自動暫停播放等設計。

電池續航部分，耳機本體約可對應5.5小時連續使用時間，搭配收納充電盒則可額外延長12小時使用時間，不過充電收納盒並未搭載無線充電設計，僅支援可在10分鐘內充入90分鐘使用電量的快充設計。

除此之外，Sony也說明此款耳機與微軟合作，透過此款耳機協助盲人或弱視患者能透過聲音指引行進方向，並且適合長時間配戴使用需求，而與Niantic合作部分則是進一步強化擴增實境內容與聲音結合的遊戲遊玩體驗，至於在與Spotify合作方面自然是針對音樂播放進行最佳化，同時提供可快速啟動功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

患者 聲控

延伸閱讀

買一輛Toyota Yaris GR Sport 就能免費獲得Sony PS5遊戲機？

環狀設計超吸睛！Sony LinkBuds藍牙耳機打造全新聆聽、操控體驗

請好好動起來 AirPods未來擬檢測使用者在健身過程是否偷懶

榮耀2/28將發表旗艦手機Magic 4 同步推出可量測體溫的耳機配件

相關新聞

傳蘋果發表會3月8日登場 推出7款新款Mac機種

在蘋果傳聞即將於3月8日以線上形式舉辦春季發表會，同時已經著手錄製相關內容之際，彭博新聞記者Mark Gurman再次於《Power On》專欄中透露，今年至少會有7款搭載Apple Silicon處理器的Mac機種推問世。

他好奇「三星S22沒亮點卻賣超好？」 網曝關鍵讚譽：安卓第一品牌

三星S22系列旗艦機於本月16日開放預購，但有網友直言明明這次發表會沒看到劃時代的創新，不解為何此次銷量仍表現亮眼，文章一出...

OPPO第一款平板裝置「OPPO Pad」 支援手寫輸入、2月24日亮相

除了將在2月24日揭曉Find X5系列旗艦手機，OPPO稍早更證實將推出旗下首款平板裝置，並且將以OPPO Pad為稱。

Sony新款空氣聆聽感耳機LinkBuds登台 輕鬆「卡」耳朵上佩戴、3月22日上市

Sony日前揭曉的新款空氣聆聽感耳機LinkBuds (WF-L900)，目前確定在台灣市場推出，預計將從2月24日至3月6日期間開放台灣市場預購，並且在3月22日正式上市，建議售價則是新台幣5190元。

vivo X80系列跑分超107萬 天璣9000全面對標驍龍8

集微網消息，此前有爆料稱，vivo X80系列將於2022年第一季度發佈，其將搭載聯發科天璣9000晶片。

Intel代號「Dragon Canyon」的新款NUC 12 Extreme小型主機更多細節曝光

日前已經確認將在今年第一季推出代號「Dragon Canyon」，並且以LGA 1700腳位設計的新款NUC 12 Extreme小型主機消息後，目前有更多關於此款硬體裝置細節曝光。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。