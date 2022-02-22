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傳蘋果發表會3月8日登場 推出7款新款Mac機種

聯合新聞網 / 楊又肇

在蘋果傳聞即將於3月8日以線上形式舉辦春季發表會，同時已經著手錄製相關內容之際，彭博新聞記者Mark Gurman再次於《Power On》專欄中透露，今年至少會有7款搭載Apple Silicon處理器的Mac機種推問世。

蘋果在2020年宣布將以2年時間將所有搭載Intel處理器的Mac機種轉為Arm架構設計，藉此進入軟硬體高度全自主設計發展，同時也代表與Intel多年以來的合作關係畫上句號。而在2021年接連推出換上M1處理器的iMac、以及採用M1 Pro與M1 Max的新款MacBook Pro之後，顯然蘋果準備在今年一口氣讓所有Mac機種全數改為Apple Silicon處理器。

依照Mark Gurman說明，蘋果在接下來的春季發表會將公布第三款iPhone SE，以及第五款iPad Air，同時也可能推出換上M1 Pro或M1 Max處理器的新款iMac Pro，並且將把螢幕尺寸進一步增大。

至於新款Mac mini、24吋iMac，以及新款MacBook Air則預期會換上即將推出的M2處理器，另外也預期會揭曉跟進14吋、16吋外型設計的新款13.3吋MacBook Pro，藉此作為入門款機種選項，至於發表時間有可能訂於今年度的WWDC 2022，或是在之後透過新聞稿形式發表。

而新款Mac Pro則預期會是今年度重點更新產品，其中將可能配置2組或4組M1 Max處理器，藉此構成更高運算效能，同時也將使Mac Pro機身大小縮減至少2分之1，並且變得更加省電

此外，Mark Gurman更預期蘋果將在明年初揭曉M2 Pro及M2 Max，同時也將推出M3處理器，預期會在2023年問世。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

省電

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