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vivo X80系列跑分超107萬 天璣9000全面對標驍龍8
集微網消息，此前有爆料稱，vivo X80系列將於2022年第一季度發佈，其將搭載聯發科天璣9000晶片。
今日上午，一款代號為PD2186X（疑似vivo X80）機型的安兔兔跑分被曝光，其搭載天璣9000晶片，跑分達到了107萬。業內人士稱，這應該是實驗室跑分，有望成為天璣9000新機潛力股。
目前，已經有Find X5系列與Redmi K50系列等多款機型確認搭載天璣9000晶片，作為與高通驍龍8 Gen1對標的頂級旗艦晶片，天璣9000在性能上追平了驍龍，並在功耗上表現突出，很多網友都在期待搭載該晶片的量產機型上市。
vivo X80系列作為X70系列的疊代機型，勢必要在影像上進一步突破，有爆料稱，vivo X80將搭載5000 萬像素、1/1.3 英寸的主攝，支持 5 軸防抖，還會配備 1200 萬像素支持 2 倍光學變焦的長焦，影像硬體得到了進一步加強。
相較於去年，天璣9000新機可謂出盡了風頭，雖然晚於驍龍8上市，卻受到了更多的關注和期待，希望vivo這款新機也能盡快發佈開賣吧。
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