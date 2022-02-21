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請好好動起來 AirPods未來擬檢測使用者在健身過程是否偷懶

聯合新聞網 / 楊又肇

AirPods未來不只能讓使用者聆聽空間音訊，甚至還可能協助確認使用者在使用Fitness+服務健身時，是否按照教練指示做出正確動作。

從近期美國商標與專利局獲准專利顯示，蘋果正在研究如何透過AirPods檢測使用者當前運動姿勢，並且配合Apple Watch準確紀錄使用者運動過程的肢體動作，藉此搭配Fitness+服務判斷使用者的動作是否正確，或是在操作過程有偷懶行為。

從蘋果近期申請專利顯示，將透過耳機內建感測元件判斷使用者當前身體姿勢，以及頭部朝向位置，同時透過細微的位移資訊，將能判斷使用者手部抬起角度，或是身體平衡狀態，藉此判斷雙腳站立狀況。

以目前蘋果產品設計，基本上已經可以透過Apple Watch或iPhone內建動態感測元件，判斷使用者當前站立狀況，配合運動時的心率等數據變化，分析使用者運動效果。若進一步加上AirPods識別使用者頭部動作、所見方向，將有利判斷更細節的身體姿態，以及細微的肢體動作變化，因此能配合Fitness+服務判斷使用者是否跟著教練做出正確健身動作。

除了透過動態感測元件判斷肢體動作，蘋果在專利中還提到利用耳機感知空間音頻變化作為判斷基準，藉此實現更細膩的動作分析效果。

不過，目前還無法確認蘋果將如何使用此項專利，但預期將能讓Fitness+或蘋果其他服務有更多應用可能性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利 健身 美國

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