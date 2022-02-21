Windows 11的Android平台App基本硬體需求曝光

日前開始開放美國地區Windows 11使用者測試藉由亞馬遜Appstore安裝使用Android平台app後，微軟也透過官方問答頁面透露使用此項功能的必要條件，其中至少配置8GB記憶體，並且建議使用16GB以上規格，而儲存裝置也建議使用SSD，處理器至少要符合Windows 11基本需求，亦即Intel第8代Core i3以上，或是AMD Ryzen 3000以上規格，亦可使用Qualcomm Snapdragon 8c以上處理器，基本上必須支援64位元架構運算，而PC裝置也必須能開啟硬體端虛擬化功能。

如果有印象的話，可以發現微軟提出硬體要求規格，其實跟日前公布對應Windows 10、Windows 11使用的Google Play Games服務基本要求十分相似，同樣都需要PC裝置支援硬體端虛擬化功能，另外也必須搭載至少8GB以上的記憶體。

不過，兩者還是有差異。例如微軟允許使用者透過亞馬遜Appstore安裝使用Android平台app，目前僅限在Windows 11 21H2或之後版本更新的作業系統環境，但Google Play Games服務則可在Windows 10或Windows 11環境下使用，而Google Play Games服務額外要求使用遊戲等級GPU，以及8核心以上規格CPU，微軟則是允許核心數量更少的CPU使用，甚至也未特別要求使用遊戲等級GPU，另外還加入支援Arm架構設計的Qualcomm處理器。

而對微軟來說，放寬硬體規格限制，將能吸引使用者在Windows 11環境下使用Android平台app，其中也包含支援更多遊戲內容，不像Google Play Games服務對應遊戲內容可能相對有限，只是唯一限制就是目前僅能透過亞馬遜Appstore安裝app。

但在蘋果目前藉由統一採用Arm架構硬體設計，讓更多原本僅在iOS平台提供的app也能在新款Mac裝置上使用，藉此強化Mac環境的服務內容豐富度，並且吸引更多開發者進駐之下，微軟讓Windows 11也能使用Android平台app，或許也能因此吸引更多人青睞，並且深化與開發者合作關係，讓Windows 11裝置能有更大成長機會。

目前如果要在Windows 11原生使用Android平台app，除了必須下載安裝Windows 11最新可選更新「KB5010414」，另外也必須在設定項目中，將所在地區設置為「美國」，並且將系統語言切換成「英語」，接著再透過Microsoft Store下載安裝亞馬遜Appstore，即可透過Appstore服務取得1000多款Android平台app。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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