競爭瀏覽器市佔已經不是首要目標 Mozilla可能尋求其他營收機會

去年8月公布數據中，顯示Firefox瀏覽器活躍使用人數整整蒸發超過5000萬人，同時以目前Google仍以擁有龐大用戶人數的Chrome瀏覽器主載市場，同時有也越來越多第三方瀏覽器，例如微軟新版Microsoft Edge瀏覽器，更以Chromium架構投入發展，使得Firefox瀏覽器不僅無法維持過往的20%市佔規模，如今更幾乎只佔市場的4%比例，似乎也讓Mozilla必須構思其他發展模式。

依照Wired雜誌報導指稱，在Chrome瀏覽器如今發展規模之下，加上眾多以Chromium架構打造的第三方瀏覽器蠶食市場情況下，Mozilla的Firefox瀏覽器幾乎已經難以回到過往與市場最大瀏覽器業者抗衡，並且秉持讓使用者有額外選擇的發展模式。

甚至從過往最大營收幾乎來自與Google合作，讓Firefox瀏覽器預設搜尋引擎為Google服務，換得每年約4億美元的進帳，幾乎是Mozilla主要營收，而這樣的情況更凸顯Mozilla尷尬立場。

畢竟原本最大競爭對手是微軟過往推行的IE瀏覽器，但在Chrome成為市場最多人使用瀏覽器，甚至微軟在後來推出的新版Microsoft Edge瀏覽器，同樣採用與Chrome瀏覽器基礎相同的Chromium架構，甚至使用人數也快追過目前的Firefox瀏覽器，而過往僅有少數人使用的蘋果Safari更超車成為目前第二大規模瀏覽器，Mozilla似乎已經難以在瀏覽器市場爭取更多發展機會。

同時，主要營收源自競爭對手也顯示Mozilla當前營收不穩定狀況，尤其當Firefox瀏覽器的使用比例持續降低，Google隨時可能終止這樣的合作關係，因此也讓Mozilla必須另尋穩定營收來源，因此包含服務訂閱、提供更多服務變成為Mozilla目前發展重心，與其他瀏覽器競爭市佔比重，顯然已經不是當前主要目標。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦