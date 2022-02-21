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Intel代號「Dragon Canyon」的新款NUC 12 Extreme小型主機更多細節曝光

聯合新聞網 / 楊又肇

日前已經確認將在今年第一季推出代號「Dragon Canyon」，並且以LGA 1700腳位設計的新款NUC 12 Extreme小型主機消息後，目前有更多關於此款硬體裝置細節曝光。

其中，雖然標榜採用與桌機處理器相同插槽設計，但最高僅支援65W供電，代表雖然有更多處理器規格選擇彈性，但受限於小型主機內部空間散熱模式，最高僅能使用65W以下規格，但依然可以選擇使用Core i9-12900或Core i7-12700規格處理器。

Intel預期會販售預裝處理器版本的新款NUC 12 Extreme小型主機，但也可能會提供未預裝版本，讓使用者自行選購處理器。至於在預裝版本的Core i9-12900處理器將對應最高5.1GHz運作時脈，採用16組核心且對應24道線程，而預裝版本的Core i7-12700處理器則對應最高4.9GHz，同時支援12組核心與20道線程，兩款處理器都會整合Xe-LP顯示設計，基本上與標準款代號「Alder Lake」的第12代Core系列處理器相同。

▲(圖／擷自Video Cardz網站)
▲(圖／擷自Video Cardz網站)

▲(圖／擷自Video Cardz網站)
▲(圖／擷自Video Cardz網站)

同時，新款NUC 12 Extreme小型主機將預設搭載支援10GbE傳輸速率的有線網路孔，並且提供兩組Thunderbolt 4連接埠，而內建HDMI則對應2.0b規格，並未支援2.1以上規格，記憶體則支援DDR4-3200規格，最高支援64GB容量，並非採用DDR5記憶體設計，同時對應PCIe Gen 4介面M.2 NVMe插槽，此外也將支援Intel即將推出的新款桌機顯示卡「Alchemist」。

而建議售價則可能分別為1401歐元 (Core i9規格)或1181歐元 (Core i7規格)，相較上一代代號「Beast Canyon」的第11代NUC約增加18-25%價位漲幅，但目前Intel尚未對外公布具體價格，因此仍有調整的可能性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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