AMD推出鎖定輕薄筆電打造的Ryzen 6000 U系列處理器

今年已經在CES 2022期間揭曉以台積電6nm製程、Zen 3+架構與RDNA2顯示設計的Ryzen 6000 APU之後，AMD稍早宣布推出鎖定輕薄筆電打造的Ryzen 6000 U系列產品。

U系列將會在3月開始應用在各品牌業者所推出的輕薄款筆電，分別包含採用8核心16執行緒設計的Ryzen 7 6800U，以及採6核心12執行緒設計的Ryzen 5 6600U，兩者同樣以台積電6nm製程打造，並且採用Zen 3+架構設計。

在RDNA2顯示架構部分，Ryzen 7 6800U整合12組RDNA2顯示核心，而Ryzen 5 6600U則整合6組RDNA2顯示核心。至於Ryzen 7 6800U運作時脈為2.7GHz，超頻的話可達4.7GHz，而Ryzen 5 6600U則採2.9GHz基本運作時脈，最高則可超頻至4.5GHz。

依照AMD說明，藉由台積電6nm製程與Zen3+架構設計，Ryzen 6000 APU相比前一代產品可在單核運算效能提昇11%，多核運算效能則可提昇多達28%，並且讓整體生產力提昇28%左右。

而推出新款對應輕薄筆電使用的處理器，預期AMD將與接下來也準備推出第12代Core系列筆電處理器的Intel對抗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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