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繼續用Face ID？蘋果傳不考慮在新iPhone加入螢幕下指紋辨識設計

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然不少人期待蘋果跟進Android陣營，在新款iPhone加入螢幕下指紋辨識設計，讓使用者能以指紋壓按比對方式驗明身分，但相關消息指稱蘋果顯然已經不再考慮此設計，而是會以Face ID方式透過臉部識別方式解鎖iPhone。

相關消息同時指出，蘋果內部過去確實曾研究螢幕下指紋辨識技術應用可行性，但似乎未能符合蘋果設計要求，因此最終將重心放在Face ID形式的臉部識別技術。

目前在iOS 15.4 beta測試版本中，蘋果已經允許讓使用者可在配戴口罩情況下，直接透過識別眼部周圍的臉部特徵比對使用者身分，藉此更方便地完成手機解鎖，顯然未來依然會以Face ID為主的方式，讓使用者能以臉部直接完成身分識別。

而Touch ID形式的指紋辨識技術雖然不會被蘋果捨棄，但可能僅會維持用於iPhone SE，或是部分iPad裝置，以及Mac機種上使用，在主要的iPhone機種依然會維持使用Face ID，讓使用者透過臉部方式完成裝置解鎖。

雖然蘋果說明在配戴口罩情況下使用Face ID識別臉部特徵，其精準度將會大幅降低，但顯然蘋果還是認為這樣的方式比起使用指紋辨識更加安全，同時也相對直覺。不過，許多人還是期待蘋果能推出螢幕下指紋辨識，讓新款iPhone能像過往機種直接透過指紋識別即可解鎖，或是使用感應付款等功能。

不過，從目前普遍在Android手機上使用的螢幕下指紋辨識設計，在一般情況下確實能方便使用，但一旦碰上手指沾染油脂、髒汙等情況，就有可能影響識別準確度，導致使用者依然必須透過密碼或圖像比對方式解鎖，或許這也是蘋果至今仍未考慮使用螢幕下指紋辨識設計的原因。

至於市場同時期待蘋果透過螢幕下鏡頭方式取消螢幕「瀏海」設計，但是在當前的螢幕下鏡頭設計實際使用成效仍不盡理想情況下，蘋果顯然並不會考慮採用。至於是否會考慮採用螢幕開孔設計，或是透過更窄邊框設計，顯然都還是要看目前Face ID設計採用的TrueDepth鏡頭模組能否微縮化，否則下一款iPhone依然還是會維持「瀏海」造型。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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