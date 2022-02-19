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nubia紅魔7系列遊戲手機揭曉 採螢幕下相機設計

聯合新聞網 / 楊又肇
▲紅魔7 Pro
▲紅魔7 Pro

nubia稍早宣布更新旗下遊戲手機紅魔7系列，並且導入中興的螢幕下相機技術設計，透過多驅ACE電路設計，以及鼎型畫素排排列與波浪型電極，加上採用高透光材料打造，使紅魔7 Pro能有更好螢幕下相機拍攝成像表現，透光率更標榜提高20%。

紅魔7 Pro成為第一款採用螢幕下相機設計的遊戲手機，並且讓使用者能以更完整螢幕顯示畫面遊玩遊戲，同時在標榜以更高透光材質與全新電路等設計，使得螢幕下相機成像效果提升。

此外，藉由額外配置顯示晶片輔助，nubia說明螢幕下相機配置範圍的顯示反應速度與畫質表現，均能與螢幕其他區塊維持一致。

▲紅魔7 Pro
▲紅魔7 Pro

至於標準款紅魔7則是維持原本前置相機設計，維持放置在螢幕上緣位置，但與紅魔7 Pro都是採用6.8吋、解析度為Full HD+的AMOLED螢幕，但螢幕顯示更新率則在紅魔7採166Hz規格、支援720Hz觸控回報率，紅魔7 Pro則採120Hz顯示更新率與960Hz觸控回報率。

兩款手機也都配置螢幕下指紋辨識器，並且保留3.5mm耳機孔，相機部分則分別採用6400萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭，但在紅魔7的前置鏡頭則會採用800萬畫素規格，紅魔7 Pro則會搭載1600萬畫素規格。

整體設計與去年推出的紅魔6S相仿，一樣推出黑色、「賽博霓虹」幻彩，以及「氘鋒」透明款式，兩款手機均搭載Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器，配置LPDDR5記憶體與UFS 3.1儲存元件設計，並且透過導熱稀土及4124mm²面積設計的VC均熱板維持效能穩定。

其中，紅魔7將搭載8GB、12GB或16GB記憶體容量，儲存容量則區分128GB、256GB或512GB，紅魔7 Pro則提供12GB、16GB或18GB記憶體容量，儲存容量則提供128GB、256GB、512GB或1TB選項。

▲紅魔7
▲紅魔7

而機身一樣搭載20000轉的散熱風扇，尺寸則縮減9.2%，但在風壓與風量分別增加35%與33.3%，另外也以彈頭合金材質打造風道，同時也採用全新進風口設計，搭配機身背蓋上的航太鋁質設計，藉此提高散熱效果。

在紅魔7 Pro部分，則是額外搭載一組由nubia與艾為 (Awinic)合作打造的獨立晶片「紅芯1號」，標榜能針對觸控反應率達500Hz的側邊按鍵、雙X軸線性馬達、雙喇叭，以及背蓋上的RGB燈號進行更細膩控制。

電池方面，紅魔7採用4500mAh容量、支援120W有線快充的電池設計，而紅魔7 Pro則配置5000mAh電池容量，採用三電荷泵技術與全極耳雙6C電芯設計，藉此對應135W有線快充，兩款手機都會配置165W充電規格的氮化鎵充電器。

目前兩款手機都已經從即日起開放中國市場預購，紅魔7建議售價將從人民幣3899元起跳，紅魔7 Pro建議售價則從人民幣4799元起跳，接下來也會開放國際市場訂購，具體細節則會在2月22日公布。

▲紅魔7 Pro「賽博霓虹」幻彩、紅魔7黑色、紅魔7「氘鋒」透明款式
▲紅魔7 Pro「賽博霓虹」幻彩、紅魔7黑色、紅魔7「氘鋒」透明款式

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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