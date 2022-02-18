榮耀2/28將發表旗艦手機Magic 4 同步推出可量測體溫的耳機配件
榮耀稍早確認，將在歐洲時間2月28日中午12點 (台灣時間2月28日晚間8點)揭曉新款旗艦手機Magic 4。
不過，目前榮耀暫時尚未透露具體手機外觀等細節，但預期也會採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器設計。
而榮耀也同步預告將推出新款真無線耳機Earbuds 3 Pro，標榜搭載量測體溫功能，透過貼近耳朵配戴，讓使用者能隨時透過app紀錄個人體溫變化。
除了旗艦手機Magic 4與新款可量測體溫的Earbuds 3 Pro，榮耀或許還會公布其他新品。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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