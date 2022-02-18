動手玩／這是你朝思暮想的新款Note 還是Galaxy S22 Ultra？

2020推出Galaxy Note 20 Ultra之後，三星在隔年為了加強推廣螢幕可凹折手機，因此技術性地"暫停"歷年下半年固定更新的Note系列手機，取而代之的是在新推出的Galaxy S21 Ultra，以及後續推出的Galaxy Z Fold 3加上支援S Pen手寫筆的設計，只是無法將筆收納在機身內，而今年推出的新款Galaxy S22 Ultra，則是加入更多Note設計元素，甚至也讓S Pen可直接收進機身。

以三星目前的市場策略，雖然沒有直接證實Note系列不再生產，但隨著重心開始往螢幕可凹折手機靠攏，同時保留年度代表手機Galaxy S系列更新後，幾乎是間接證實Note系列已經走入歷史，剩下的是將大尺寸螢幕設計落實在更多手機產品，同時S Pen手寫筆功能也開始在更多手機、平板、筆電普及使用。

而將Note系列手機設計理念放入這次推出的Galaxy S22 Ultra，筆者認為其實是相當好的決定。

▲與Galaxy Note 20 Ultra相比，Galaxy S22 Ultra有諸多相似之處，但也有不少差異

畢竟在過往僅推出一款手機，作為當年代表機種的時候，產品定位其實相對簡單，但在這幾年開始將年度旗艦手機也劃分更多規格，藉此吸引更多消費市場族群時，產品定位清楚劃分就變得更加重要。

因此在近年來S系列與Note系列的市場定位區隔越來越模糊之際，選擇取消更新Note系列產品線，並且將Note系列元素併入目前劃分三款機種的S系列，不僅能保留原本Note系列產品魅力，同時也能使S系列吸引更多元用戶族群，以及達成產品線精簡目的。

那麼，實際使用體驗如何？

先前筆者已經在Unpacked 2022期間做了簡單體驗，同時也以近期取得的歐規版Galaxy S22 Ultra開箱，並且做了簡單介紹，此次體驗也是以相同規格機種為主，台灣屆時上市版本也會以Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器規格為設計，但部分細節如支援網路頻段可能會有差異，其他設計則沒有太大改變。

Galaxy S22 Ultra採用6.8吋、解析度為QHD+的Dynamic AMOLED雙側曲面螢幕，亮度最高可達1750 nits，跟Galaxy S22系列機種一樣支援最高支援10-120Hz自動切換的畫面更新率，在靜止或長時間觀看畫面更可降低至1Hz畫面更新率，並且可在遊戲模式啟用時對應的240Hz觸控取樣率，同樣搭載可在不同環境光源使螢幕畫面以最佳色調、顯示更多細節的Vision Booster功能，另外也同樣搭載以人工智慧運作的藍光護眼模式。

機身框體採用去年用於Galaxy Z Fold 3等機種的Armor鋁合金材質，強調更耐刮、抗彎折表現，更以康寧Gorilla Glass Vitus+強化玻璃保護螢幕與背蓋，而機身背面主鏡頭模組則不像Galaxy Note 21 Ultra或Galaxy Note 20 Ultra整個突起，僅讓鏡頭突出背蓋。

▲強化Galaxy S系列的相機拍攝，結合S Pen應用設計，讓Galaxy S22 Ultra更加「完整」

而整體雖然看起來與Galaxy Note 20 Ultra外型相似，甚至也能將S Pen直接收納進機身，但Galaxy S22 Ultra仍有不少差異，例如延續S系列相機功能，另外也包含能與Galaxy Tab S系列平板裝置，或是Windows PC連動應用等。

此次取得版本採用12GB記憶體，儲存容量則是256GB，相較過往機種並未額外提供16GB記憶體容量設計，或許是與近年因為疫情影響，造成記憶體短缺有關。而電池容量則採用5000mAh設計，支援最高45W有線快充，同樣支援10W無線充電與無線電力分享功能，機身也支援IP68等級防水防塵，支援螢幕下超聲波指紋辨識解鎖。

作業系統則採用基於One UI 4.1版本的Android 12作業系統，同時三星也強調持續與Google、微軟深入合作，藉此整合更多軟硬體設計，讓使用者有更好使用體驗，例如在與Google Duo視訊通話功能合作部分，更進一步加入共同分享畫面功能，而透過「Link to Windows」功能則可讓Galaxy S22系列手機快速與Windows PC連接互動。

▲以Android 12為基礎的One UI 4.1版本，更進一步強化個人使用體驗與隱私安全

硬體效能表現：

▲透過主流測試軟體比較硬體效能

▲透過主流測試軟體比較硬體效能

鏡頭規格部分則採用與Galaxy S22、Galaxy S22+不同設計，在視訊鏡頭採用4000萬畫素、f/2.2光圈與80度拍攝視角設計，主相機則採用1億800萬畫素、f/1.8光圈、拍攝視角為85度，支援雙像素對焦與光學防震設計的廣角鏡頭，搭配1200萬畫素、f/2.2光圈與120度拍攝視角的超廣角鏡頭。

另外配置對應1000萬畫素、f/2.4光圈與36度拍攝視角，對應3倍光學變焦設計的遠距鏡頭，以及另一組同樣為1000萬畫素、f/4.9光圈與11度拍攝視角，對應10倍光學變焦設計的第二組遠距鏡頭，同樣可配合人工智慧輔助對應100倍變焦的Sapce Zoom拍攝功能。

▲雖然一樣搭載1億800萬畫素鏡頭，但三星表示在感光元件與演算法均有提升

▲一樣支援前後鏡頭同時拍攝

▲跟過往Galaxy S系列機種一樣，提供各類拍攝模式，透過超遠距變焦拍攝時，畫面上也會顯示輔助照準畫面

拍攝功能部分，一樣強調可透過單鍵完成最佳化拍攝效果，透過新款處理器的人工智慧運算效能，輔助識別最佳拍攝場景設定，甚至能在低光環境下拍攝清晰夜景影片，或是透過此次新增的Expert RAW app拍攝更進階影像，並且能紀錄16位元RAW影像檔案。此次更針對錄影需求增加可自動調整最佳畫格率功能，可依照當前拍攝光源切換不同畫格率，藉此確保影片明亮、清晰表現，亦可透過像素合併方式提高進光量，並且能配合穩定系統降低拍攝影像晃動情況。

其他強化部分，更包含透過人工智慧立體景深地圖 (AI Stereo Depth Map)識別被攝對象影像資訊，藉此創造更自然的柔焦效果，同時也在人像模式增加夜景拍攝，甚至可用於拍攝寵物，此外也加入前後鏡頭同時攝影，以及可將拍攝畫面中指定範圍影像抹除的物件橡皮擦功能。

而跟Galaxy Tab S8 Ultra的視訊鏡頭一樣，Galaxy S22 Ultra的主相機也支援自動取景功能，最高同時追蹤10張人臉位置，藉此讓拍攝對象能自動維持在拍攝畫面中央，或是讓所有合影者都能進入拍攝畫面內。

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另外，三星此次也與第三方app合作，例如可在Snapchat中直接使用Galaxy S22 Ultra的超高解析度拍攝模式，讓使用者能在其他app內容依然可以維持更好拍攝效果。

實際拍攝表現：

S Pen依然有所強化

雖然S Pen的應用功能，在後來的Note系列機種幾乎已經很少有大幅度變更，此次在Galaxy S22 Ultra除了讓S Pen可直接收納進機身，更升級Wacom手寫觸控技術，其中包含增加更多感應點、藉由人工智慧技術預測筆觸書寫方向，使得筆觸表現更為自然，同時延遲時間更從之前的9毫秒縮減為2.8毫秒。

另外，即使讓S Pen可收納進機身內，電池依然維持5000mAh容量設計，意味電池續航電力並未因此被犧牲，最長可對應長達81小時的音樂連續播放時間。

▲S Pen功能雖然看起來沒有太大差異，但在書寫筆觸明顯變得更自然，反應速度也更快

另外，在S Pen書寫內容部分也能對應繁體中文在內88種語言識別，藉此將書寫文字轉換為數位格式，方便使用者紀錄、整理隨身筆記，同時更在Samsung Notes功能簡化筆記內容分享流程，並且能與Galaxy Tab S8系列的Samsung Notes同步，藉此實現協同作業效果，甚至可以將Galaxy S22 Ultra作為Galaxy Tab S8系列平板的輔助螢幕使用，例如在平板上作畫，並且透過手機螢幕控制畫筆功能。

▲跟Galaxy Note系列一樣，將S Pen從機身抽出即可喚醒Samsung Notes功能，另外也能針對S Pen設定更多應用模式

小結

Galaxy S22 Ultra終於實現不少使用者期待的「S + Note」的組合，同時也讓過去Note系列用戶熟悉的S Pen使用體驗完整回歸，同時也變得更方便使用，在目前產品定位也將與Galaxy S22、Galaxy S22+作更明顯區隔，藉此吸引不同用戶族群。

而三星此次依然針對台灣市場需求引進Qualcomm處理器規格，除了在5G網路連接更符合在地電信業者服務對應頻段，同時也更符合多數使用者仍偏好Qualcomm處理器版本的需求。筆者其實也相當好奇三星與AMD合作的Exynos 2200實際效能表現，但從目前不少評測數據，似乎顯示整體效能表現並不如預期，顯示三星選擇在台引進Qualcomm處理器版本也有其原因。

至於在Galaxy S22 Ultra之後，市場開始又有傳聞指稱三星計畫在下一款Galaxy Z Fold 4，將會比照Galaxy S22 Ultra讓S Pen能放進機身收納的設計，若確實採用這樣的調整，或許將會吸引更多人青睞。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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