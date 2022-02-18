快訊

直播／台南出現小學生確診首例 指揮中心下午2時記者會

余苑綺恐剩2個月壽命！李亞萍暴哭：全家人都被擊垮

動手玩／這是你朝思暮想的新款Note 還是Galaxy S22 Ultra？

聯合新聞網 / 楊又肇
▲採「S + Note」設計的Galaxy S22 Ultra
▲採「S + Note」設計的Galaxy S22 Ultra

2020推出Galaxy Note 20 Ultra之後，三星在隔年為了加強推廣螢幕可凹折手機，因此技術性地"暫停"歷年下半年固定更新的Note系列手機，取而代之的是在新推出的Galaxy S21 Ultra，以及後續推出的Galaxy Z Fold 3加上支援S Pen手寫筆的設計，只是無法將筆收納在機身內，而今年推出的新款Galaxy S22 Ultra，則是加入更多Note設計元素，甚至也讓S Pen可直接收進機身。

以三星目前的市場策略，雖然沒有直接證實Note系列不再生產，但隨著重心開始往螢幕可凹折手機靠攏，同時保留年度代表手機Galaxy S系列更新後，幾乎是間接證實Note系列已經走入歷史，剩下的是將大尺寸螢幕設計落實在更多手機產品，同時S Pen手寫筆功能也開始在更多手機、平板、筆電普及使用。

而將Note系列手機設計理念放入這次推出的Galaxy S22 Ultra，筆者認為其實是相當好的決定。

▲與Galaxy Note 20 Ultra相比，Galaxy S22 Ultra有諸多相似之處，但也有不少差異
▲與Galaxy Note 20 Ultra相比，Galaxy S22 Ultra有諸多相似之處，但也有不少差異

畢竟在過往僅推出一款手機，作為當年代表機種的時候，產品定位其實相對簡單，但在這幾年開始將年度旗艦手機也劃分更多規格，藉此吸引更多消費市場族群時，產品定位清楚劃分就變得更加重要。

因此在近年來S系列與Note系列的市場定位區隔越來越模糊之際，選擇取消更新Note系列產品線，並且將Note系列元素併入目前劃分三款機種的S系列，不僅能保留原本Note系列產品魅力，同時也能使S系列吸引更多元用戶族群，以及達成產品線精簡目的。

那麼，實際使用體驗如何？

先前筆者已經在Unpacked 2022期間做了簡單體驗，同時也以近期取得的歐規版Galaxy S22 Ultra開箱，並且做了簡單介紹，此次體驗也是以相同規格機種為主，台灣屆時上市版本也會以Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器規格為設計，但部分細節如支援網路頻段可能會有差異，其他設計則沒有太大改變。

Galaxy S22 Ultra採用6.8吋、解析度為QHD+的Dynamic AMOLED雙側曲面螢幕，亮度最高可達1750 nits，跟Galaxy S22系列機種一樣支援最高支援10-120Hz自動切換的畫面更新率，在靜止或長時間觀看畫面更可降低至1Hz畫面更新率，並且可在遊戲模式啟用時對應的240Hz觸控取樣率，同樣搭載可在不同環境光源使螢幕畫面以最佳色調、顯示更多細節的Vision Booster功能，另外也同樣搭載以人工智慧運作的藍光護眼模式。

機身框體採用去年用於Galaxy Z Fold 3等機種的Armor鋁合金材質，強調更耐刮、抗彎折表現，更以康寧Gorilla Glass Vitus+強化玻璃保護螢幕與背蓋，而機身背面主鏡頭模組則不像Galaxy Note 21 Ultra或Galaxy Note 20 Ultra整個突起，僅讓鏡頭突出背蓋。

▲強化Galaxy S系列的相機拍攝，結合S Pen應用設計，讓Galaxy S22 Ultra更加「完整」
▲強化Galaxy S系列的相機拍攝，結合S Pen應用設計，讓Galaxy S22 Ultra更加「完整」

而整體雖然看起來與Galaxy Note 20 Ultra外型相似，甚至也能將S Pen直接收納進機身，但Galaxy S22 Ultra仍有不少差異，例如延續S系列相機功能，另外也包含能與Galaxy Tab S系列平板裝置，或是Windows PC連動應用等。

此次取得版本採用12GB記憶體，儲存容量則是256GB，相較過往機種並未額外提供16GB記憶體容量設計，或許是與近年因為疫情影響，造成記憶體短缺有關。而電池容量則採用5000mAh設計，支援最高45W有線快充，同樣支援10W無線充電與無線電力分享功能，機身也支援IP68等級防水防塵，支援螢幕下超聲波指紋辨識解鎖。

作業系統則採用基於One UI 4.1版本的Android 12作業系統，同時三星也強調持續與Google、微軟深入合作，藉此整合更多軟硬體設計，讓使用者有更好使用體驗，例如在與Google Duo視訊通話功能合作部分，更進一步加入共同分享畫面功能，而透過「Link to Windows」功能則可讓Galaxy S22系列手機快速與Windows PC連接互動。

▲以Android 12為基礎的One UI 4.1版本，更進一步強化個人使用體驗與隱私安全
▲以Android 12為基礎的One UI 4.1版本，更進一步強化個人使用體驗與隱私安全

硬體效能表現：

▲透過主流測試軟體比較硬體效能
▲透過主流測試軟體比較硬體效能

▲透過主流測試軟體比較硬體效能
▲透過主流測試軟體比較硬體效能

鏡頭規格部分則採用與Galaxy S22、Galaxy S22+不同設計，在視訊鏡頭採用4000萬畫素、f/2.2光圈與80度拍攝視角設計，主相機則採用1億800萬畫素、f/1.8光圈、拍攝視角為85度，支援雙像素對焦與光學防震設計的廣角鏡頭，搭配1200萬畫素、f/2.2光圈與120度拍攝視角的超廣角鏡頭。

另外配置對應1000萬畫素、f/2.4光圈與36度拍攝視角，對應3倍光學變焦設計的遠距鏡頭，以及另一組同樣為1000萬畫素、f/4.9光圈與11度拍攝視角，對應10倍光學變焦設計的第二組遠距鏡頭，同樣可配合人工智慧輔助對應100倍變焦的Sapce Zoom拍攝功能。

▲雖然一樣搭載1億800萬畫素鏡頭，但三星表示在感光元件與演算法均有提升
▲雖然一樣搭載1億800萬畫素鏡頭，但三星表示在感光元件與演算法均有提升

▲一樣支援前後鏡頭同時拍攝
▲一樣支援前後鏡頭同時拍攝

▲跟過往Galaxy S系列機種一樣，提供各類拍攝模式，透過超遠距變焦拍攝時，畫面上也會顯示輔助照準畫面
▲跟過往Galaxy S系列機種一樣，提供各類拍攝模式，透過超遠距變焦拍攝時，畫面上也會顯示輔助照準畫面

拍攝功能部分，一樣強調可透過單鍵完成最佳化拍攝效果，透過新款處理器的人工智慧運算效能，輔助識別最佳拍攝場景設定，甚至能在低光環境下拍攝清晰夜景影片，或是透過此次新增的Expert RAW app拍攝更進階影像，並且能紀錄16位元RAW影像檔案。此次更針對錄影需求增加可自動調整最佳畫格率功能，可依照當前拍攝光源切換不同畫格率，藉此確保影片明亮、清晰表現，亦可透過像素合併方式提高進光量，並且能配合穩定系統降低拍攝影像晃動情況。

其他強化部分，更包含透過人工智慧立體景深地圖 (AI Stereo Depth Map)識別被攝對象影像資訊，藉此創造更自然的柔焦效果，同時也在人像模式增加夜景拍攝，甚至可用於拍攝寵物，此外也加入前後鏡頭同時攝影，以及可將拍攝畫面中指定範圍影像抹除的物件橡皮擦功能。

而跟Galaxy Tab S8 Ultra的視訊鏡頭一樣，Galaxy S22 Ultra的主相機也支援自動取景功能，最高同時追蹤10張人臉位置，藉此讓拍攝對象能自動維持在拍攝畫面中央，或是讓所有合影者都能進入拍攝畫面內。

另外，三星此次也與第三方app合作，例如可在Snapchat中直接使用Galaxy S22 Ultra的超高解析度拍攝模式，讓使用者能在其他app內容依然可以維持更好拍攝效果。

實際拍攝表現：

Galaxy S22 UltraGalaxy S22 UltraGalaxy S22 Ultra
Galaxy S22 UltraGalaxy S22 UltraGalaxy S22 Ultra
Galaxy S22 UltraGalaxy S22 UltraGalaxy S22 Ultra
Galaxy S22 UltraGalaxy S22 UltraGalaxy S22 Ultra
Galaxy S22 UltraGalaxy S22 UltraGalaxy S22 Ultra
Galaxy S22 UltraGalaxy S22 UltraGalaxy S22 Ultra
Galaxy S22 UltraGalaxy S22 Ultra
Galaxy S22 UltraGalaxy S22 Ultra

S Pen依然有所強化

雖然S Pen的應用功能，在後來的Note系列機種幾乎已經很少有大幅度變更，此次在Galaxy S22 Ultra除了讓S Pen可直接收納進機身，更升級Wacom手寫觸控技術，其中包含增加更多感應點、藉由人工智慧技術預測筆觸書寫方向，使得筆觸表現更為自然，同時延遲時間更從之前的9毫秒縮減為2.8毫秒。

另外，即使讓S Pen可收納進機身內，電池依然維持5000mAh容量設計，意味電池續航電力並未因此被犧牲，最長可對應長達81小時的音樂連續播放時間。

▲S Pen功能雖然看起來沒有太大差異，但在書寫筆觸明顯變得更自然，反應速度也更快
▲S Pen功能雖然看起來沒有太大差異，但在書寫筆觸明顯變得更自然，反應速度也更快

另外，在S Pen書寫內容部分也能對應繁體中文在內88種語言識別，藉此將書寫文字轉換為數位格式，方便使用者紀錄、整理隨身筆記，同時更在Samsung Notes功能簡化筆記內容分享流程，並且能與Galaxy Tab S8系列的Samsung Notes同步，藉此實現協同作業效果，甚至可以將Galaxy S22 Ultra作為Galaxy Tab S8系列平板的輔助螢幕使用，例如在平板上作畫，並且透過手機螢幕控制畫筆功能。

▲跟Galaxy Note系列一樣，將S Pen從機身抽出即可喚醒Samsung Notes功能，另外也能針對S Pen設定更多應用模式
▲跟Galaxy Note系列一樣，將S Pen從機身抽出即可喚醒Samsung Notes功能，另外也能針對S Pen設定更多應用模式

小結

Galaxy S22 Ultra終於實現不少使用者期待的「S + Note」的組合，同時也讓過去Note系列用戶熟悉的S Pen使用體驗完整回歸，同時也變得更方便使用，在目前產品定位也將與Galaxy S22、Galaxy S22+作更明顯區隔，藉此吸引不同用戶族群。

而三星此次依然針對台灣市場需求引進Qualcomm處理器規格，除了在5G網路連接更符合在地電信業者服務對應頻段，同時也更符合多數使用者仍偏好Qualcomm處理器版本的需求。筆者其實也相當好奇三星與AMD合作的Exynos 2200實際效能表現，但從目前不少評測數據，似乎顯示整體效能表現並不如預期，顯示三星選擇在台引進Qualcomm處理器版本也有其原因。

至於在Galaxy S22 Ultra之後，市場開始又有傳聞指稱三星計畫在下一款Galaxy Z Fold 4，將會比照Galaxy S22 Ultra讓S Pen能放進機身收納的設計，若確實採用這樣的調整，或許將會吸引更多人青睞。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

三星Galaxy S22自傲「史上最堅固」 這東西出廠也不附了

續航力之王是誰？iPhone、Galaxy、Pixel等5款旗艦機比拚竟是它贏了

遠傳開放Galaxy S22系列預購 舊換新$0起再享萬元禮

Galaxy S22系列旗艦手機來了！ 2月15日預購、這一天正式上市

相關新聞

iPhone摺疊手機概念圖曝光 超薄無接孔撞臉三星、傳5新色齊發

蘋果（Apple）2020年2月已獲得「柔性螢幕」的專利，讓不少果粉期待折疊手機的出現。日前就有國外設計師做出蘋果摺疊手機概念圖，名為「iPhone Air」，外型就像三星（Samsung）Galaxy Z Flip3 5G，傳出可能會有5種顏色、在2023年左右推出。

三星Galaxy S22自傲「史上最堅固」 這東西出廠也不附了

三星（Samsung）以往像是Note 10與S10系列手機出廠都有附上螢幕保護貼，不過即將在3月4日在台灣開賣的新一代旗艦新機Galaxy S22全系列，卻取消出廠時「帶膜」，引起熱議。官方表示，由於手機本身已夠堅固，加上避免環境汙染，故做出此決定。

動手玩／這是你朝思暮想的新款Note 還是Galaxy S22 Ultra？

2020推出Galaxy Note 20 Ultra之後，三星在隔年為了加強推廣螢幕可凹折手機，因此技術性地"暫停"歷年下半年固定更新的Note系列手機，取而代之的是在新推出的Galaxy S21 Ultra，以及後續推出的Galaxy Z Fold 3加上支援S Pen手寫筆的設計，只是無法將筆收納在機身內，而今年推出的新款Galaxy S22 Ultra，則是加入更多Note設計元素，甚至也讓S Pen可直接收進機身。

Motorola與Verizon打造概念頸掛運算平台 讓VR眼鏡變得更輕巧

Motorola透過去年成立的Motorola 312實驗室研發事業群與美國電信業者Verizon合作，打造一款概念設計的5G頸帶裝置，藉此讓擴增實境等行動顯示體驗變得更容易。

Redmi K50電競版換上Snapdragon 8 Gen 1處理器 並與AMG聯名

去年以Redmi K40為基礎推出遊戲增強版之後，Redmi這次則是率先推出搭載Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器的Redmi K50電競版，藉此作為今年預計推出的Redmi K50系列首款機種。

三星將在2/27舉辦MWC 2022展前活動 主題或許與手錶有關

三星稍早確認將在歐洲中部時間2月27日晚間7點舉辦發表活動，預計公布MWC 2022期間預計展出內容。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。