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Google提出Android隱私沙盒 標榜保護用戶資料安全

聯合新聞網 / 楊又肇

Google宣布推出標榜多年前就已經著手打造的Android隱私沙盒 (Privacy Sandbox)計畫，藉此作為能夠進一步保護使用者隱私的廣告解決方案。

雖然先前因為提出FloC演算法引發不少爭議，因此在後續改用Topics演算法，標榜建構更不影響隱私的廣告模式，但似乎仍無法讓市場接受，Google此次提出的Android隱私沙盒計畫，顯然希望能進一步說服市場接納。

依照Android安全及隱私產品管理副總經理Anthony Chavez說明，Android隱私沙盒採用設計將能限制與第三方業者分享使用者隱私數據，在使用過程更不需透過跨應用程式的ID識別 (例如廣告追蹤ID)就能運作，同時也強調將會持續透過新技術，例如讓應用程式能更安全整合廣告工具資源，避免惡意蒐集用戶隱私數據情況發生，藉此達成保護用戶資料安全目的。

相較其他平台針對隱私安全的作法，Google認為藉由沙盒般的作法，會比單純限制開發人員與廣告主使用工具更能保護用戶隱私，同時也不會影響第三方業者提供app服務運作。而目前與Google合作隱私沙盒技術的業者，包含Snap、Rovio、Duolingo與動視暴雪等。

同時，Google也強調會與監管機構密切合作，同時也與英國競爭及市場管理局 (Competition and Markets Authority)等機構持續合作、溝通，更承諾在自家廣告產品或網站服務不會有「特殊待遇」，而這些原則也適用於Android相關產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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