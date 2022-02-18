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OPPO將在2/24揭曉旗艦手機Find X5系列 搭載哈蘇相機技術、自製NPU

聯合新聞網 / 楊又肇

OPPO確認將在格林威治時間2月24日上午11點 (換算成台灣時間為晚間7點)正式揭曉年度旗艦手機Find X5系列，同時也確認名稱將會跳過數字「4」

若依照先前說明，Find X5系列將會採用與哈蘇相機技術的鏡頭設計，同時也將搭載MariSilicon X自製NPU，藉此提升相機拍攝體驗。此外，從預告畫面也能看見Find X5系列將延續Find X3系列般的丘陵狀主相機模組設計。

在Find X5系列中，預期將會推出採用聯發科天璣9000處理器的標準款Find X5，以及搭載Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器的強化版Find X5 Pro，另外也預期會推出以Reno 7強化的Find X5 Lite版本。

至於機身螢幕預期會採用6.7吋、QHD+解析度的LTPO AMOLED顯示面板，支援120Hz畫面更新率，另外也將支援IP68等級防水防塵，並且配置5000mAh電池容量，支援80W SuperVOOC有線閃充，以及50W AirVOOC無線閃充。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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