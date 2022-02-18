三星將在2/27舉辦MWC 2022展前活動 主題或許與手錶有關

2020推出Galaxy Note 20 Ultra之後，三星在隔年為了加強推廣螢幕可凹折手機，因此技術性地"暫停"歷年下半年固定更新的Note系列手機，取而代之的是在新推出的Galaxy S21 Ultra，以及後續推出的Galaxy Z Fold 3加上支援S Pen手寫筆的設計，只是無法將筆收納在機身內，而今年推出的新款Galaxy S22 Ultra，則是加入更多Note設計元素，甚至也讓S Pen可直接收進機身。

2022-02-18 11:20