三星將在2/27舉辦MWC 2022展前活動 主題或許與手錶有關
三星稍早確認將在歐洲中部時間2月27日晚間7點舉辦發表活動，預計公布MWC 2022期間預計展出內容。
不過，在年度旗艦手機Galaxy S22系列，以及旗艦平板Galaxy Tab S8系列都已經對外公布，因此預期在MWC 2022展前活動可能會公布Galaxy A系列或M系列新機，或是以耳機、手錶等Galaxy系列生態產品為主。
目前三星尚未透露預計揭曉新品細節，內容將會透過三星官網與YouTube頻道呈現，而換算成台灣地區時間則會在2月28日凌晨2點展開。
去年在延後至6月下旬展開的MWC 2021期間揭曉新版智慧手錶作業系統，或許三星也會在此次MWC 2022期間以手錶產品作為內容發表重點。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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