Redmi K50電競版換上Snapdragon 8 Gen 1處理器 並與AMG聯名

去年以Redmi K40為基礎推出遊戲增強版之後，Redmi這次則是率先推出搭載Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器的Redmi K50電競版，藉此作為今年預計推出的Redmi K50系列首款機種。

螢幕部分一樣維持採用6.67吋平面OLED面板，對應Full HD+解析度與120Hz畫面更新率，以及480Hz觸控反應率，而機身側面一樣配置磁動力升降式扳機按鍵，一樣源自同樣由小米投資的黑鯊手機設計，而躋身背蓋的線條設計其實也帶有不少黑鯊手機設計元素，但主相機模組底部則從橢圓形改為矩形設計。

強調遊戲使用體驗，Redmi在此款新機採用面積達4860mm2的VC均熱板，提供8GB、12GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量規格，電池容量則是4700mAh，支援120W有線快充，其他則包含搭載側邊指紋辨識器、NFC與紅外線模組。

而相機部分，視訊鏡頭採用2000萬畫素、Sony IMX586感光元件設計，主相機模組則配置6400萬畫素、Sony IMX686感光元件設計的廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭，以及一組200萬畫素微距鏡頭。

Redmi K50電競版將推出黑色、銀色與藍色三款配色，並且與Mercedes-AMG Petronas F1車隊聯名推出限量1萬組的冠軍版，採用代表賽車的方格旗底圖，搭配Mercedes與AMG車隊代表標誌，而背面線條、呼吸燈也會改為Mercedes AMG F1車隊的藍綠代表色，同時充電器也會換成氮化鎵 (GaN)快充規格。

建議售價方面，Redmi K50電競版會以人民幣3299元起跳價格在中國市場開賣，但是否會引進台灣等市場，暫時還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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