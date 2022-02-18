Motorola與Verizon打造概念頸掛運算平台 讓VR眼鏡變得更輕巧
Motorola透過去年成立的Motorola 312實驗室研發事業群與美國電信業者Verizon合作，打造一款概念設計的5G頸帶裝置，藉此讓擴增實境等行動顯示體驗變得更容易。
依照Motorola說明，過往虛擬視覺頭戴裝置最大問題，在於體積龐大，同時重量也不算輕盈，因此往往會讓人不願意長時間配戴使用。而在此次提出的概念設計中，則是將運算平台、電池等元件分離，讓使用者僅需在頭上配戴眼鏡裝置，即可透過佩掛在頸肩上的運算平台輸出顯示內容，並且在使用者眼部形成虛擬視覺。
在Motorola的此項概念設計中，眼鏡部分採用聯想先前推出的ThinkReality A3，加上一組以Snapdragon 8 Gen 1處理器為設計，搭載5000mAh容量電池、支援SIM卡上網，並且對應Qualcomm Snapdragon VR運算平台與微軟RNDIS遠程網路驅動連接協議，可透過USB-C或DisplayPort 1.4規格連接至眼鏡輸出畫面。
這樣的設計並不算新穎，畢竟先前已經有不少業者為了將虛擬實境眼鏡重量減輕，甚至讓眼鏡更方便攜帶，就已經將運算平台與眼鏡拆分，甚至更早之前由LG推出的虛擬實境眼鏡，便是直接與手機連接，透過手機運算能力輸出虛擬實境影像。
不過，在Motorola與Verizon合作的概念設計中，則是讓使用者透過頸肩佩掛方式減輕負重感，同時也不用擔心連接線是否會勾到其他物品。
目前還無法確認此項概念設計是否會成為正式產品，或許在接下來的MWC 2022期間就會有進一步的答案。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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