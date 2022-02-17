三星Galaxy S22自傲「史上最堅固」 這東西出廠也不附了
三星（Samsung）以往像是Note 10與S10系列手機出廠都有附上螢幕保護貼，不過即將在3月4日在台灣開賣的新一代旗艦新機Galaxy S22全系列，卻取消出廠時「帶膜」，引起熱議。官方表示，由於手機本身已夠堅固，加上避免環境汙染，故做出此決定。
三星Galaxy S22系列手機即將在3月4日上市，除了S22 Ultra多一隻「S Pen」，該系列定價與S21系列對應機相比降價1000元，並延續前作相同做法，不附充電頭與耳機，不過據網路不少人搶先開箱此款，發現並未像其他舊款出廠附上螢幕保護貼，僅在螢幕上方蓋上一層透明膠膜。
三星為此在韓國官網回應，Galaxy S22 系列在S系列上首次配備了最堅固的「鎧甲鋁（Armor Aluminum）」材質，並首次使用了前後康寧大猩猩Victus和保護玻璃，「是有史以來最堅固的三星智慧型手機」，考慮到更強的耐用性，因此取消Galaxy S22 系列出廠附上螢幕保護貼。
此外，三星提升環保意識，考量市面上流通許多螢幕保護貼產品，恐怕會造成浪費及廢棄物增加，會先在韓國市場展開此一行動（不附螢幕保護貼），但三星表示，還是有不少民眾仍有螢幕貼膜需求，仍會以單獨銷售形式提供Galaxy S22 系列保護貼。
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