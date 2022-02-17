realme 9 Pro系列登場 與時尚品牌跨界合作、街頭攝影模式更易拍出專業照

日前已經預告，同時也確定在台灣同步推出的realme 9 Pro系列，2月16日正式揭曉，其中包含採用Qualcomm Snapdragon 695處理器、機身背蓋採光致變色2.0技術設計的realme 9 Pro，以及採用聯發科天璣920處理器、標榜搭載旗艦手機採用的Sony IMX766感光元件，以及可藉由螢幕下指紋感應系統檢測心跳的realme 9 Pro+。

此次兩款新機均搭載先前曾在vivo V23出現的光致變色2.0技術，因此在陽光或紫外線照射下，可呈現由藍轉紅的色彩變化，而兩款新機也都採用靈感取自日出，並且能在背蓋看見魔幻光束線條與亮點設計，藉此呼應realme以潮流元素打造手機的理念。

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

▲realme 9 Pro+背蓋以光致變色2.0技術打造，在陽光或紫外線照射就會變色

▲透過紙片等物體遮擋，即可形成不同影像

硬體規格方面，realme 9 Pro採用Snapdragon 695處理器，搭配6.6吋、Full HD+解析度且支援120Hz畫面更新率的LCD螢幕，配置8GB記憶體與128GB儲存容量，搭載5000mAh電池容量與33W Dart閃充。

▲realme 9 Pro

▲realme 9 Pro主要特色

而realme 9 Pro+則採用天璣920處理器，搭配6.4吋、Full HD+解析度且支援90Hz畫面更新率的Super AMOLED螢幕，配置8GB記憶體與256GB儲存容量，搭載4500mAh電池容量與60W SuperDart閃充。

▲realme 9 Pro+

▲realme 9 Pro+主要特色

兩者在相機規格部分僅差別在廣角鏡頭，其中realme 9 Pro採用6400萬畫素規格，而realme 9 Pro+則採用5000萬畫素規格，更標榜藉由Sony IMX766感光元件與光學防震設計，加上realme全新ProLight超感光技術，標榜可比擬眾多旗艦手機拍攝效果，甚至可透過AI智慧降噪3.0技術有感改善夜晚拍攝模糊、噪點多等問題。

▲realme 9 Pro+採用6.4吋螢幕機身

▲realme 9 Pro+則採用5000萬畫素規格，更標榜藉由Sony IMX766感光元件與光學防震設計，加上realme全新ProLight超感光技術，標榜可比擬眾多旗艦手機拍攝效果，甚至可透過AI智慧降噪3.0技術有感改善夜晚拍攝模糊、噪點多等問題

至於其他相機鏡頭，則包含800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭，兩者配置的視訊鏡頭均為1600萬畫素規格，但realme 9 Pro+額外搭載Clear Fusion圖像融合演算法，能智慧辨識畫面中的模糊人像，清晰拍出明亮的自拍美照。

而兩款手機均搭載全新升級的「街頭攝影模式2.0」拍攝功能，延續先前在realme GT大師版廣受好評的街拍濾鏡，更加入新潮復古濾鏡及智慧長曝光功能，讓使用者能更容易拍攝光軌等特殊照片。

另外，在街拍模式下更可透過單指上下滑動快門鍵，即可調整拍攝畫面縮放大小，或是透過左右滑動調整景深，放開即能自動拍攝照片，讓使用者更方便進行隨手街拍。

▲「街頭攝影模式2.0」拍攝功能

▲兩款手機均搭載全新升級的「街頭攝影模式2.0」拍攝功能，延續先前在realme GT大師版廣受好評的街拍濾鏡，更加入新潮復古濾鏡及智慧長曝光功能，讓使用者能更容易拍攝光軌等特殊照片

在realme 9 Pro+設計部分，更可透過光學式螢幕下指紋辨識系統作為心率量測工具，讓使用者能更方便紀錄個人心率健康，但此項功能並未在以側邊指紋辨識系統解鎖的realme 9 Pro搭載。

其他硬體設計部分，兩款手機均配置基於Android 12的realme UI 3.0操作介面，並且均支援Hi-Res音效與雙SIM卡槽設計，但僅realme 9 Pro+配置杜比音效、藍牙5.2等設計，realme 9 Pro則僅支援藍牙5.1連接規格。

▲採用螢幕開孔視訊鏡頭設計

▲提供星際銀和極光綠兩款配色

兩款手機均提供星際銀和極光綠兩款配色，realme 9 Pro建議售價為新台幣11990元，realme 9 Pro+建議售價則是新台幣15990元，都將在2月18日至2月28日開放預購，預購期間將分別加贈realme Watch S Pro智慧手錶及realme TechLife殺菌空氣清淨機 Pro，預購指定通路為realme品牌專櫃、realme專區、realme網路商店、PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮商城、東森購物網、神腦生活購物、遠傳friDay購物、台哥大myfone購物。

而從3月1日起，則可至中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信搭配資費方案購機。

▲realme 9 Pro+

另外，realme更預告將登上巴黎時裝周，將與新銳丹麥時尚品牌HELIOT EMIL跨界合作，為realme 9 Pro系列共同打造暗黑科技感的時尚手機包，成為首款亮相於全球指標性潮流殿堂的智慧型手機。

而HELIOT EMIL品牌創辦人也將加入realme Design Studio團隊，成為客座設計師，成為日本設計大師深澤直人與愛馬仕設計師Jose Levy之後加入的重磅新血，並且與realme一同引領科技潮流。

▲與新銳丹麥時尚品牌HELIOT EMIL跨界合作

▲預告realme 9 Pro+將與Garena旗下遊戲《Free Fire－我要活下去》合作推出限定款

▲realme此次也預告將在接下來的MWC 2022期間揭曉新款realme GT 2系列手機

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦