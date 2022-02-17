Dell在台推出新款Alienware X14、M15 R7等遊戲筆電 將接續推出處理器版本

日前在台宣布引進以簡化形式打造的XPS 13 Plus輕薄筆電後，Dell在2月16日也宣布在台推出年初於CES 2022期間揭曉的新款Alienware X14，以及包含Alienware M15 R7與M17 R5，同時也確認將引進搭載AMD Ryzen 6000系列筆電處理器的Alienware M15 R7。

Alienware X14雖然整體機身重量仍有1.44公分厚度，卻是Alienware品牌中相對「輕薄」的機種，整機重量低於2公斤，並且配合專利雙扭力轉軸設計，讓筆電上蓋更容易開啟，處理器則採用Intel第12代Core i7處理器，配置NVIDIA Geforce RTX 3060獨立顯示卡，或可選擇使用Intel顯示設計，同時也支援G-Sync抗畫面撕裂顯示效果，支援360Hz畫面更新率。

▲Alienware X14同時也採NVIDIA Advanced Optimus設計，可在效能與電池續航表現維持更好平衡

而散熱部分則採用Element 31作微處理器散熱介質，並且配合Alienware Cryo Tech冷卻技術，藉此提升整體散熱效率。而電力續航部分，則藉由NVIDIA Advanced Optimus設計，藉此讓效能與電池續航表現維持更好平衡，最長可對應超過11小時的影片連續播放時間。

不過，目前Dell尚未確認Alienware X14預計在台上市時程與建議售價，目前則是已經在美國等市場開放銷售，建議售價則從1799美元起跳。

此次同步在台展示的Alienware M15 R7，同樣採用Intel第12代Core i7處理器，但之後將會引進搭載AMD Ryzen 6000系列筆電處理器版本，至於採用AMD處理器規格的17吋Alienware M17 R5預期也會引進台灣市場，但目前同樣未公布具體售價，美國市場售價則從1599美元起跳。

▲Alienware M15 R7

▲台灣引進版本為採用Intel第12代Core i7處理器設計，但之後將會引進搭載AMD Ryzen 6000系列筆電處理器版本

▲搭載針對筆電設計的短軸CherryMX機械式鍵軸

另外，Dell此次也宣布在台更新Alienware X15 R2與X17 R2，其中升級使用Intel第12代Core i7處理器、NVIDIA GeForce RTX 30系列顯示卡，同時也讓記憶體規格可對應DDR5 6400MHz。

▲更新款Alienware X15 R2與X17 R2

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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