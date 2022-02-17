微軟開始測試Windows 11內使用Android app功能
日前預告將公開預覽Windows 11上使用Android平台App功能之後，微軟在稍早釋出的更新Windows 11重大更新中，終於向美國地區用戶開放測試在Microsoft Store上架的Amazon Appstore，藉此提供使用約1000款Android平台app。
而微軟目前仍不開放使用者自行以APK檔案形式安裝App，但坊間已經有不少第三方服務已經可以讓使用者安裝使用Google Play Store上的App，只是這樣的方式仍不被微軟認可。
不過，透過與亞馬遜合作，藉由Amazon Appstore讓Windows 11使用者能使用Android平台app，實際上也能讓Windows使用者有不同體驗，預期接下來還會增加更多app。
至於微軟依然未透露在Windows 11上的Android平台App使用功能，預計會在何時成為正式功能項目，但可能會視此次公開預覽測試結果而定。
此次更新中，也如先前預告加入新款Windows 11的工作列功能，其中包含加入快速調整麥克風靜音，以及在第二組螢幕上顯示時鐘，同時也將提供重新設計的記事本與多媒體播放器，使其更貼近Windows 11介面設計。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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