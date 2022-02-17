Google推出Chrome OS Flex工具 讓老舊PC變身Chromebook

藉由2020年底收購的Neverware旗下CloudReady軟體服務，Google宣布推出名為Chrome OS Flex的工具，讓老舊Windows PC、Mac機種可以變成Chromebook，藉此讓這些原本會被淘汰的裝置能有再次利用機會。

而從Chrome OS Flex具體內容來看，主要就是將CloudReady軟體服務與Google旗下資源整合，讓更新後的裝置可以獲得更完整的Chrome OS功能。

至於實際操作流程，則與先前提供的CloudReady軟體服務一樣，透過連上指定網頁，並且按照指示製作可安裝Chrome OS映像檔的USB隨身碟，接著即可將隨身碟安裝至老舊Windows PC或Mac裝置，就能執行安裝Chrome OS。

由於併入Google體系，因此Chrome OS Flex也會對應當前Chrome OS版本，另外也支援Google Assitant數位助理服務等功能。

不過，目前Chrome OS Flex仍處於早期測試階段，預計要等到今年第二季才會推出穩定版本，或許未來也會加入更多Google功能。

Chrome OS Flex雖然可讓所有人使用，但其實主要是針對企業或教育單位提供可讓大量舊機再次利用的機會，藉此節省大量汰換設備的支出成本，尤其在越來越多企業、學術單位均以網路平台服務使用為主，透過這樣的方式更能讓老舊裝置有更多可回收利用機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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