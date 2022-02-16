所有果粉都該下載！這款App「一鍵可查」iPhone預估維修價

美國Apple公司今天更新了專為 iPhone 和 iPad 設計的「Apple支援」App，引入了一項新功能，可為特定地點的常見維修提供價格估算，還有應用程式效能增強與錯誤修正。

Apple支援可直接顯示維修價格

Apple支援版本4.5可用您自己的話描述所遇到的問題，以取得相關支援選項。查看特定地點常見維修主題的預估價格，和App現已推出適用烏克蘭使用者的翻譯版本。

在安裝更新後使用「蘋果支援」（Apple支援）應用程式時，你可以在「我的設備」列表中點擊你擁有的設備，然後選擇「維修與物理損壞」，看到一個選項列表。

圖擷自手機畫面

點擊一個普通的維修，如螢幕破裂、背部破裂或電池服務，將提供一個估計的維修費用，以及預約維修的選項。對於更複雜的維修，如液體損壞或攝像鏡頭不能正常工作，則沒有費用估算。

圖擷自手機畫面

在「我的設備」部分，當你點擊一個設備時，蘋果還增加了一個新的文本輸入框。這個方框讓你用自己的話告訴蘋果你的設備發生了什麼，使你更容易找到你需要的支援選項。

蘋果支援應用程式在選擇特定的維修選項後一直有一個類似的選項，但現在你可以提前輸入你正在尋找的東西，以獲得更簡化的體驗。

蘋果還解釋說，Apple支援應用程式現在將向您顯示「常見維修主題的價格估算」。這應該意味著您不會收到意外的維修報價，只要您在Apple支援應用程式中正確描述和分類您的問題。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

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