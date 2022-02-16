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續航力之王是誰？iPhone、Galaxy、Pixel等5款旗艦機比拚竟是它贏了

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
Galaxy S22 Ultra在台推出皎月白、夜暮紅、星際黑、極光綠4色。圖／台灣三星電子提供
Galaxy S22 Ultra在台推出皎月白、夜暮紅、星際黑、極光綠4色。圖／台灣三星電子提供

Samsung 三星 Galaxy S22 Ultra 新機發表之後，許多科技網站、YouTuber 紛紛進行評測，但無論新機有多少的改進，對使用者來說「電池續航力」向來是重點之一。

YouTube 頻道 Mrwhosetheboss 找來 Galaxy S22 Ultra 、Galaxy S21 Ultra、iPhone 13 Pro Max、Pixel 6 Pro 和 小米 Xiaomi 12 Pro 共 5 款手機進行實測，結果沒想到最終贏家竟然是 iPhone 13 Pro Max！

Mrwhosetheboss 表示這次測試的手機都是新機，而且沒有使用 SIM 卡，以手機預設模式從 100% 電力進行實測，測試瀏覽照片、看影片、玩遊戲、上網、匯出 4K 影片等項目。

經過 6 個小時 53 分 25 秒時，Galaxy S22 Ultra 電量剩餘 25%、S21 Ultra 電力為 29%、iPhone 13 Pro Max 電量最高還有 41%、Google Pixel 6 Pro 只剩下 9% 電力，而小米 Xiaomi 12 Pro 的電量則是剩下 19%。

在整個實測結果出爐後，電池續航力最低的是 Google Pixel 6 Pro，最新款的 S22 Ultra 排行第三名，而表現最好的則是 iPhone 13 Pro Max，整個續航時間如下：

Google Pixel 6 Pro：7 小時 6 分鐘

小米 Xiaomi 12 Pro：7 小時 34 分

Galaxy S22 Ultra：8 小時 8 分鐘

Galaxy S21 Ultra：8 小時 15 分鐘

iPhone 13 Pro Max：10 小時 27 分鐘

儘管 Galaxy S22 Ultra 電池續航力測試成績甚至不如前一代的 S21 Ultra，但是未來 Galaxy S22 Ultra 可能會透過軟體優化電池續航力，只是究竟會有多厲害就不清楚了。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

Pixel 三星 GALAXY iPhone

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