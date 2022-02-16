聽新聞
test
0:00 / 0:00
蘋果官方也淘汰不要了 2款舊iPhone、iPad列入不再維修名單
不少民眾沒有新手機的選購需求，仍在使用「頭好壯壯」的舊款iPhone，不過要當心蘋果（Apple）官方「放棄維修」。蘋果官方日前更新「全球過時的iPhone、iPad產品」，iPhone和iPad各新增1款，官方表示將不會對淘汰的產品提供硬體維修服務。
蘋果官方更新「淘汰名單」（全球過時的iPhone產品），新增2014年推出iPhone 6 Plus，該產品已於2016年停產，不過同樣也是2014年上市的iPhone 6，並未在淘汰名單中。
另一款也被淘汰的iPad產品為2012年11月推出的第4代iPad，包含Wi-Fi版跟Wi-Fi +行動網路，該款也是首款使用Lightning接頭的iPad產品。
據蘋果官網解釋何謂「過時產品」，意即蘋果官方停止分銷超過5年，但未滿7年的產品。而iPhone、iPad、iPod、Mac或Apple TV產品的擁有者可自蘋果官方最後分銷該產品以進行銷售起至少5年內，向蘋果維修中心（包括蘋果直營店和獨立維修中心）取得維修服務和零件，部分維修服務和零件的取得期限可更久，（需依當地法律規定）或最長可達7年，視零件供應情況而定。
大家夯什麼
▪ 「聽不見噪音只剩人聲」52萬人讚iPhone神奇功能、想使用注意這眉角
▪ 懶人包／《瑪車8》DLC買斷、訂閱制哪個划算？2圖表秒懂…想免錢只有這招
▪ 體感《Nintendo Switch Sports》4月登場 教你2/19-20期間限定免費玩「有限制」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言