與一加簽訂合作的哈蘇相機技術 OPPO新機未來看得到

隨著一加回歸OPPO品牌，先前與哈蘇 (Hasselblad)的合作關係也確定延續至OPPO品牌，意味日後在OPPO新機上也會看見哈蘇相機技術。

目前OPPO與哈蘇簽訂合作時間至少為3年，預計藉由哈蘇技術使OPPO手機的相機功能在色彩、光學成像表現有所提升。

而依照OPPO對外說明，未來包含OPPO旗下Find系列旗艦手機，以及一加品牌手機產品都會整合哈蘇相機技術，而先前已經出現在一加手機的自然色彩表現、專業模式，以及Xpan超寬拍攝模式等設計，預期日後也會應用在新款Find系列機種。

OPPO預期會在今年第一季揭曉新款Find系列旗艦手機，預期藉由先前已經公布的MariSilicon X自製NPU，並且搭配此次簽訂合作的哈蘇相機技術提升拍攝成效。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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