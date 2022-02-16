傳合作Mercedes EQ、Mark & Lona 三星擬在南韓推出特殊款Galaxy S22 Ultra

三星正式推出Galaxy S22系列旗艦手機後，顯然除了在美國與中國推出線上限定配色款式之外，更計畫在南韓推出以Galaxy S22 Ultra為基礎，並且與Mercedes-Benz旗下電動車品牌Mercedes EQ，以及日本奢華高爾夫品牌Mark & Lona合作的特殊款式。

依照Twitter用戶@GaryeonHan分享內容，顯示三星將分別與Mercedes EQ、Mark & Lona進行品牌合作，預計在南韓市場推出特殊款式的Galaxy S22 Ultra。

其中，在Mercedes-EQ品牌合作款式中，將以類似Rimowa設計般的小尺寸紫藍色行李箱收納，並且提供鑰匙圈、皮帶、專屬手機殼、名片盒、行李吊帶、紙鎮等配件，並且印上Mercedes-Benz品牌標誌。而在與Mark & Lona合作款式，則是以黃色盒裝收納，同樣提供專屬手機殼，另外提供小型背帶、背袋，以及以Mark & Lona標誌設計的杯墊等配件。

目前暫時還無法確認與這兩個品牌合作的Galaxy S22 Ultra會以何種形式呈現，同時也尚未確認預計推出時間，但有可能僅以限量形式在南韓市場提供銷售。

갤럭시 S22 울트라 마크앤로나 에디션 pic.twitter.com/tg6ynPwLzX — 한가련 (@GaryeonHan) February 14, 2022

갤럭시 S22 울트라 메르세데스 EQ 에디션 pic.twitter.com/2d2qZ8dbdC — 한가련 (@GaryeonHan) February 14, 2022

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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