nubia新款旗艦手機nubia Z40 Pro 將搭載MagSafe般的無線磁吸充電設計

nubia稍早預告，將在即將發表的旗艦手機nubia Z40 Pro搭載無線磁吸充電設計，而新機更將搭載對應35mm拍攝焦段的客製化光學廣角鏡頭，標榜能降低35%邊緣變形，並且讓進光量提高80%，以及讓清晰度提高78%。

而新機預計會在MWC 2022正式開展前揭曉，因此預期接下來也會公布更多細節。

不過，從realme去年8月便以代號「Flash」的概念機展示旗下名為MagDart的磁吸無線充電設計方案，原本預告將會在今年初進入市場，但目前顯然還是沒有進一步消息，或許將被nubia搶走第一個在Android市售機種採用磁吸無線充電設計方案的品牌稱號。

目前nubia並未公布此款磁吸無線充電設計方案所對應功率規格，同時也未透露其他磁吸應用模式，因此還無法確認會有什麼樣的應用場景。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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