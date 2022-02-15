打破慣例 三星傳2國家Galaxy S22採用高通驍龍8 Gen 1處理器

集微網消息，即將在韓國上市的Galaxy S22據稱將採用高通的驍龍8 Gen 1應用處理器（AP），打破了三星電子此前在Galaxy S上採用自家Exynos AP的慣例，業內指出，Exynos AP在韓國本土消費者中的受歡迎程度較低，而且生產效率也較低，所以三星電子選擇了高通的AP。

據BusinessKorea報道，三星電子在Galaxy S系列產品上，針對不同的市場使用了不同的AP。在美國銷售的智能手機使用了高通驍龍AP，在韓國銷售的智能手機使用了Exynos AP。另外，針對中國市場的智能手機使用了驍龍AP，針對歐洲市場使用了Exynos AP。

除了韓國市場以外，Galaxy S22在美國市場同樣也將使用高通公司的Snapdragon 8 Gen 1 AP，在歐洲和東南亞市場將使用三星的Exynos 2200。這意味著，三星電子採取了與以往不同的方案。

Exynos系列被認為是三星電子在2030年成為系統半導體第一企業的目標中最重要的資本之一。但也有人指出，與競爭對手高通驍龍和蘋果A系列相比，其性能較差。另外，安裝在Galaxy S20上的Exynos 990因發熱問題而被驍龍取代。

高通和三星電子分別於2021年底和2022年初推出了最新款AP。這兩種產品都是通過三星電子的4nm FinFET 工藝生產的。

兩款AP都是基於Arm架構，最大的不同之處在於，高通使用自己開發的Adreano作為GPU，而三星電子使用的是與AMD合作開發的Xclipse。衹有Exynos搭載了幫助AI運算的NPU。

搭載AMD技術的Exynos 2200的最大的顯卡性能是支持速度競速功能。該技術的特點是，將影片和遊戲中物體反射的光接近現實。專家們認為，這是三星電子在日益增長的手機遊戲市場上取得設備性能優勢的有力武器。這還大大降低了電池消耗，這是遊戲執行的關鍵。

然而，在韓國上市的Galaxy S22中並沒有搭載Exynos 2200，因此韓國消費者很有可能不會體騐到這種技術。作為最大的手機遊戲市場之一，美國消費者很難像韓國消費者一樣使用比賽評分功能。

考慮到韓國消費者對Exynos的一些負面輿論，以及目前支持速度競速功能的手機遊戲很少，一些專家表示，Galaxy S22搭載驍龍在韓國銷售可能更合理。

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