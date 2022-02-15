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蘋果虛擬視覺頭戴裝置將以Memoji、SharePlay功能 打造好友相聚互動

聯合新聞網 / 楊又肇

彭博新聞記者Mark Gurman透露，蘋果預期會在其準備推出的虛擬視覺頭戴裝置加入Memoji與SharePlay功能，讓使用者能在虛擬視覺環境中體驗FaceTime功能。

在先前消息中，蘋果虛擬視覺頭戴裝置採用作業系統將以「rOS」作為代稱，甚至更早之前的代號為「Oak」，目前看起來有可能會以「realityOS」作為正式名稱，命名方式似乎與watchOS、tvOS相仿。

而依照Mark Gurman說法，在此款虛擬視覺頭戴裝置將對應FaceTime功能應用，讓使用者能在虛擬視覺環境與數十人同聚、開會，並且將結合Memoji、SharePlay功能，讓使用者能透過可即時捕捉個人臉部表情的Memoji呈現個人面貌，同時也能配合SharePlay功能分享觀看內容。

除了整合FaceTime功能，蘋果此款虛擬實境頭戴裝置預期也會有相應的軟體市集，另外也會結合空間音訊、ARKit擴增實境應用，頭部位置追蹤等功能，而這些功能基本上都曾出現在蘋果先前推出產品，意味這款虛擬實境頭戴裝置將結合蘋果諸多技術。

目前還無法確認蘋果計畫何時對外公布虛擬視覺頭戴裝置，但不少看法預期最快會在今年WWDC 2022期間揭曉，但實際推出時間有可能延後至2023年。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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