Galaxy S22系列旗艦手機來了！ 2月15日預購、這一天正式上市

三星在日前舉辦的Unpacked 2022中，正式揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列後，三星很快地也在台灣地區舉辦上市活動，確定將在3月4日於台灣市場正式推出此系列旗艦手機。

其中，Galaxy S22建議售價為新台幣24900元起跳，Galaxy S22+建議售價為新台幣29900元起跳，而Galaxy S22 Ultra建議售價則是38900元起跳，預計會從2月15日中午12點起至2月28日期間開放預購，並且將於3月4日起正式在台上市。

Galaxy S22與Galaxy S22+均在台提供星際黑、皎月白、雪霧粉、極光綠四款配色，分別提供8GB記憶體，以及128GB與256GB儲存容量，而Galaxy S22 Ultra則提供星際黑、皎月白、夜暮紅、極光綠四款配色選項，記憶體容量則提供12GB，儲存容量提供256GB或512GB選項，並未像美國或中國市場額外提供線上獨售配色款式。

而針對全通路預購部分，三星將額外加贈Galaxy Buds Pro真無線藍牙耳機、附指環帶的矽膠薄型背蓋，以及可供拆換的聯名指環帶驚喜包。若是在三星智慧館或三星商城完成預購，則可額外獲得3月2日優先領貨，並且可在指定時間內取貨額外獲得原廠配件購物金，或是LINE POINTS點數，另外若同時預購Galaxy S22 Ultra及Galaxy Tab S8 Ultra鍵盤套裝組，更可額外加送三星27吋Odyssey G5 1000R曲面電競顯示器。

從3月4日正式開賣，至4月底期間在全通路購買Galaxy S22+或Galaxy S22 Ultra，完成上網登錄即可獲得9W無線閃充充電板 (雙座充)、Galaxy SmartTag藍牙智慧防丟器與45W快充旅充組Type C，而購買Galaxy S22且完成上網登錄，即可獲得9W無線閃充充電板 (雙座充)、Galaxy SmartTag藍牙智慧防丟器與25W快充通用型旅充Type C。

另外，購買Galaxy S22全系列機種，均可獲得YouTube Premium免費試用4個月，以及Samsung Pay悠遊卡開卡限時限量回饋新台幣300元優惠，若同時加購Samsung Care+三星全星守護保險，則可享有追星禮遇50%舊換新旗艦升級方案資格，甚至一次繳付兩年保費，更可額外獲得悠遊卡加值回饋新台幣500福利。

為了吸引更多人使用Galaxy S22系列，三星更準備在2月19日至4月底推出Galaxy Free Trial星機免費試用服務。

台灣引進版本為Qualcomm處理器，價格相對「降低」

相較去年推出的Galaxy S21系列，在台建議售價從新台幣25900元起跳，最高階的Galaxy S21 Ultra 16GB記憶體+512GB儲存容量版本則以新台幣43900元價格銷售，三星此次在台推出的Galaxy S22系列，雖然在記憶體容量最高僅提供12GB，同時引進版本並未包含1TB儲存容量，但建議售價減少新台幣1000元至2000元，加上硬體規格與使用體驗升級，預期將吸引更多消費市場。

三星方面表示，會作這樣的調整，確實希望能盡可能吸引更多消費者青睞，雖然今年因為疫情影響關鍵物料供應，但仍積極降低消費者購機門檻，同時也避免記憶體規格相對縮減產生「漲價」錯覺。

至於此次仍未引進1TB儲存容量版本，三星說明從過往產品銷售數據顯示，實際上使用1TB儲存容量需求的比重不高，因此並未成為引進台灣市場的規格選項。另外，對於在美國、中國市場推行的線上限定配色款式購機的銷售模式，三星方面也透露目前已經著手改良台灣官網，未來也會繼續爭取線上限定銷售機種，或是限定配色款式產品銷售機會。

而此次在Galaxy S22 Ultra採用「S + Note」的元素設計，三星強調採取將Galaxy S22系列機種分眾的策略，希望以Galaxy S22、Galaxy S22+吸引既有的S系列機種用戶族群，另外也能透過Galaxy S22 Ultra吸引原本Note系列用戶族群，但確實也考量選擇Galaxy S22 Ultra的消費者比重較高，因此在備貨量相比其他Galaxy S22系列會更加充足。

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這次三星基本上將Galaxy S22、Galaxy S22+採相同設計理念，兩者基本延續過往Galaxy S系列主打外型與相機功能特色，差別僅在螢幕尺寸與電池規格差異，其餘則均採用相同設計。

而此次加入Note系列機種設計元素，並且讓S Pen可直接收納進機身的Galaxy S22 Ultra，明顯就是接續過往Note系列機種產品定位，並且實現「S + Note」的設計。

此外，三星強調Galaxy S22 Ultra改用更進階的相機設計，因此能對應更好的拍攝體驗，藉此作為此次推出定位頂級的旗艦手機。但如果沒有特別偏好大尺寸螢幕，或是S Pen手寫應用的話，其實Galaxy S22或Galaxy S22+就已經能滿足絕大部分的使用需求，甚至體型也更輕巧，除非額外追求相機規格表現，那就必須考慮Galaxy S22 Ultra。

三款手機一樣延續Galaxy S21系列的盒裝設計，取消提供有線耳機與USB充電器，並且讓盒裝體積縮減，更以回收紙材製作盒裝，同時以紙封方式取代塑膠封模，藉此降低塑膠使用量與運送時的排碳量。另一方面，三星也說明在Galaxy S22系列部分零件採用回收廢棄魚網製作材料打造，包含手機按鍵，或是Galaxy S22 Ultra的S Pen筆槽零件都是以此材料製作，進而減少更多塑膠使用量。

而在手機功能部分，三星也強調藉由人工智慧判斷方式，讓使用者在有需要連網情況下才會啟用網路連接功能，進而減少手機因為經常連網導致電力加速損耗情況，藉此延長手機電力續航時間，間接降低手機需要頻繁充電產生更大損耗問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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