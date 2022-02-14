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Sony計畫推新款真無限耳機 傳有「空氣聆聽感Fu」

聯合新聞網 / 楊又肇

過去在Sony Mobile產品線推出一款名為Xperia Ear Duo (XEA20)，並且強調空氣聆聽感的真無線耳機後，Sony似乎準備再推出另一款類似技術產品，將以更方便配戴方式設計，同時名稱將會是「LinkBuds」，型號則是WF-L900。

從型號推測，此款耳機將不會是隸屬Sony Mobile旗下產品線，而是歸類在Sony現有耳機產品，但是預期採用Xperia Ear Duo相關聲音技術，讓使用者在配戴時，不僅能聽見清晰的音樂聲音，同時也能保留環境聲聆聽體驗。

在目前曝光影像中，顯示此款耳機並未搭載任何實體按鍵，同時耳機框體似乎是以回收材質打造，而耳機可能具備因應環境自動調整音量功能，並且搭載Sony自行打造的V1處理器，更預期支援DSEE數位音訊強化功能。

另外，雖然可能不具備主動降噪功能，但在麥克風收音預期仍具備降噪效果，讓收音變得更加清晰，同時也支援使用配對裝置上的數位助理服務喚醒，或是語音聲控功能。

其他規格部分，「LinkBuds」預期搭載IPX4等級生活防水，提供黑色與白色款式，電池約可對應5.5小時播放使用時間，並且能透過充電盒額外補充可達12小時的使用電力，而建議售價則可能是249美元。

Sony目前已經預告將在2月15日舉辦線上活動，預期將會正式揭曉此款耳機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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