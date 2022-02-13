NVIDIA終止收購後 Arm恢復上市後的市值可能介於250至350億美元之間

在NVIDIA收購Arm計畫告吹之後，Softbank確定將使Arm恢復上市，同時也認為此決定將使Arm有更好發展。而彭博新聞報導指稱，Arm恢復上市後的市值預期會在250億美元至350億美元之間。

在此之前，NVIDIA原訂以現金加上等值股票方式收購Arm，而以NVIDIA後續股價發展來看，使得此筆交易原本有機會以660億美元規模成交，但隨著此筆交易最終告吹，Softbank與Arm僅可保留初期簽約時由NVIDIA預先支付的20億美元，並且以其中12.5億美元作為未能如期收購的違約賠償費用。

目前Arm尚未公布上市時必須對外公布的財務資料，但市場分析預測其市值約介於250億美元至350億美元之間，雖然無法藉由取得NVIDIA等值股票讓市值大幅提升，但以目前預測市值來看，其實也不算小。

從Arm過去一年的營收約在26億美元，以目前市場表現估算的話，Arm的市值大約會落在240億美元，而如果再考量Arm目前著重佈局雲端運算與車輛應用市場，將可能使預估市值再往上增加。而配合Arm對外授權獲利部分，預期也會讓Arm市值持續攀升。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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