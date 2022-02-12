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1月手機降價排行榜！三星摺疊機 Galaxy Z Flip3 跳水最多

聯合新聞網 / 電獺少女
圖為三星摺疊機 Galaxy Z Flip 3。 電獺少女
圖為三星摺疊機 Galaxy Z Flip 3。 電獺少女

降超多！

許多品牌在推出新手機後，過沒多久就會迎來一波降價潮，因此有不少人會忍住搶快買新機的衝動，等價格跳水後購入。通訊業者「傑昇通信」公布了1月份的手機降價表，來看看你心動但還沒入手的手機，現在市價是多少。

傑昇通信的1月手機降價表，是以自家全台門市來做統計，時間是從今年的1月1日至1月31日，有分成30天內的降價幅度，跟上市以來到現在的總跳水幅度。若以總降價跳水最多的手機來看，第一名是三星摺疊機 Galaxy Z Flip3（8G+128G），從原價30,888元，到現在19,990元就可買到，降價幅度破萬元。

三星摺疊機 Galaxy Z Flip 3。 電獺少女
三星摺疊機 Galaxy Z Flip 3。 電獺少女

第二名同樣是Galaxy Z Flip3，不過是12G+256G的版本，從上市價56,888元，降到現在的46,990元，跳水幅度也是逼近萬元。第三名則是 SONY Xperia 1 III，降價幅度為9,200元。不過若以近期跳水價來看，降價最多的是 vivo X60 Pro（12G+256G）。

圖／傑昇通信
圖／傑昇通信

傑昇通信表示整體總降幅範圍在6%至35%，月降幅是2%至12%。也可以從榜單中發現已很少看見4G手機進榜，代表5G手機的市占率有很大的提升。另外隨著三星Galaxy S22系列新機上市，通訊商認為Galaxy Z Flip3跟還有望繼續降，對於喜歡摺疊機的人來說，也算好事一件，未來可以用更優惠的價格購買手機。

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載》

手機 三星 Xperia Sony Apple iPhone

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