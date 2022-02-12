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AirTag使用模式再更新 修正AirPods定位產生誤判未知配件追蹤問題

聯合新聞網 / 楊又肇

針對AirTag使用模式，蘋果稍早再次釋出更新，其中將在AirTag設置期間提示將與個人使用蘋果帳號綁定，並且告知執法單位有權向蘋果索取相關資料，藉此調查利用AirTag追蹤他人行為，避免有心人士濫用AirTag追蹤他人。

除此之外，蘋果也將修正近期因為AirPods Pro、AirPods Max與第三代AirPods支援「尋找」 (Find My)追蹤功能更新產生問題，可能導致使用者在特定情況下，會在「尋找」頁面出現「未知的未知的配件」提示，而在新版更新內容將會修正此項問題。

至於針對使用者濫用AirTag追蹤他人情況，蘋果除了在先前縮短偵測使用者周遭可疑AirTag的時長，並且讓使用者能主動搜尋附近一直跟著自己位置，卻不屬於自己所有的AirTag，藉此判斷是否被他人追蹤，此次更新也會再次在設定AirTag過程中加強宣導AirTag僅限用於追蹤個人物品，若未經他人同意使用AirTag追蹤其行蹤，將會構成犯罪，同時執法單位將有權針對此類型為向蘋果索取AirTag關聯蘋果帳號資訊。

另外，蘋果也針對定位追蹤功能作更清楚說明，其中包含如何正確、安全使用AirTag，以及諸如AirPods等支援「尋找」定位配件，並且說明哪些配件會觸發遭他人追蹤警報，以及收到警報之後的合適處理方式，甚至說明如何禁止不明AirTag繼續追蹤個人位置的作法。

蘋果在去年推出AirTag配件，雖然標榜將以更安全方式讓使用者透過此項配件追蹤個人物品，但難免也造成被人用於追蹤他人位置，因此蘋果在後續接連釋出更新，並且持續觀察市場使用情況，讓AirTag能以更安全形式被使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

AirTag 蘋果 AirPods

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