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下一版韌體更新後 玩家將能在PS5使用語音喚醒控制功能

聯合新聞網 / 楊又肇

在下一版的測試版本中，Sony將會在PlayStation 5增加「Hey, PlayStation」的語音喚醒功能，讓使用者能直接透過聲控方式啟動遊戲、開啟app，或是控制音樂播放。、

此項功能目前已經在PlayStation 4提供，此次更新則是將相同功能帶到PlayStation 5，但一樣僅先針對美國與英國地區玩家提供使用，同時也必須從系統設定內開啟。

而新版更新也針對螢幕閱讀器增加支援更多語言，更支援以單聲道音訊方式使用有線耳機，另外也針對PlayStation 5操作介面做了調整，並且能在遊戲庫中透過類型篩選遊戲內容，更可將最多5款常用遊戲、app固定在主畫面上，而獎盃視覺設計也做了調整。

至於在Game Base中的群組語音功能，目前調整為「派對」，並且能以手動方式設定為為公開或私人模式。

申請使用beta測試版本的玩家，應該會在近期內取得更新，而正式版本則預計會在今年下半年釋出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

語言 聲控 美國

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