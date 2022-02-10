三星S22發表會大玩柏捷頓家族創新梗 與會者會心一笑

聯合報 / 記者馬瑞璿／台北即時報導
台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙。（圖／台灣三星提供）
台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙。（圖／台灣三星提供）

三星9日晚間11點舉辦Samsung Galaxy Unpacked 2022全球發表會，由三星總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文主持，Galaxy S22系列三款機種S22、S22+、S22 Ultra首度問世；其中，S22 Ultra承襲Note系列設計精神，吸引網路上許多死忠Note粉絲關注，預料S22+、S22 Ultra兩款機種將在高階機種市場中大搶市占。

三星S22新機發表會，吸引全球許多手機玩家觀看，發表會一開始，三星就與Netflix、《柏捷頓家族》（Bridgerton）影集合作，用《柏捷頓家族》的梗，拍了一支3分17秒的短影片來介紹S22、S22+出場，片中不僅幽了競爭對手蘋果一默，更用趣味十足方式在短影片中介紹S22、S22+機種的創新特色，讓觀影人會心一笑。

S22系列機種為三星第一款搭載4奈米處理器的智慧型手機系列，系統運算速度更快，CPU（中央處理器）較前代效能提升較前代效能提升5%、GPU（圖形處理器）較前代提升較前代提升40%、NPU（網路處理器）較前代提升133%。

S22採取輕巧時尚設計，搭載6.1吋全螢幕，支援Wi-Fi 6，具備最高5,000萬畫素鏡頭、3倍光學變焦、最高30倍超高倍變焦，並搭載前置1,000萬畫素自拍鏡頭，提供8GB RAM + 128 ROM、8GB RAM + 256GB ROM兩種版本。

S22+搭載6.6吋全螢幕，支援Wi-Fi 6E、UWB，具備最高5,000萬畫素鏡頭、3倍光學變焦、最高30倍超高倍變焦，並搭載前置1,000萬畫素自拍鏡頭，同樣提供8GB RAM + 128 ROM、8GB RAM + 256GB ROM兩種版本。

而S22 Ultra一登場則讓手機玩家不由自主想到Note系列，不僅S Pen嵌入機身合而為一，與過去的Note系列如出一徹，S22 Ultra更將相機模組無縫整合至機身，搭載1億800萬億級畫素鏡頭、3倍及10倍光學變焦、最高100倍超高倍變焦，搭載前置4,000萬畫素自拍鏡頭，並採用6.8吋全螢幕，提供8GB RAM + 128 ROM、12GB RAM + 256 ROM、12GB RAM + 512GB ROM、12GB RAM + 1TB ROM四種版本。

根據產業調查機構 Counterpoint Research報告顯示，2022年全球5G智慧型手機出貨量將超過8億支，取代4G LTE成為行動裝置的主流無線通訊技術標準。為抓準這波5G新潮流，三星也準備了完整的產品陣容與價格帶，提供消費者多元5G產品選擇。

台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，隨著5G逐漸普及、去年台灣電信業出現整合新態勢，樂觀看待2022年台灣智慧型手機市場在銷售量、銷售額均有雙位數成長，而三星S22系列銷售表現也有望達到雙位數成長，目標較前一代S21成長至少20%，大搶高階市場。

三星舉辦Samsung Galaxy Unpacked 2022全球發表會，由三星總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文主持。（圖／擷取自三星Samsung Galaxy Unpacked 2022全球發表會即時線上直播畫面）
三星舉辦Samsung Galaxy Unpacked 2022全球發表會，由三星總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文主持。（圖／擷取自三星Samsung Galaxy Unpacked 2022全球發表會即時線上直播畫面）
三星就與Netflix《柏捷頓家族》影集合作，用趣味十足方式在短影片中介紹S22、S22+機種的創新特色。（圖／擷取自三星Samsung Galaxy Unpacked 2022全球發表會即時線上直播畫面）
三星就與Netflix《柏捷頓家族》影集合作，用趣味十足方式在短影片中介紹S22、S22+機種的創新特色。（圖／擷取自三星Samsung Galaxy Unpacked 2022全球發表會即時線上直播畫面）

三星 智慧型手機 鏡頭

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