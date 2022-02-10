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蘋果虛擬視覺頭戴裝置使用作業系統 可能命名「realityOS」

聯合新聞網 / 楊又肇

開發者從App Store上傳日誌，以及相關原始編碼內容發現「realityOS」的描述，似乎就是蘋果傳聞中的虛擬視覺裝置所對應使用作業系統。

而針對開發者打造app內容需求，蘋果顯然也將提供軟體形式的模擬器工具，讓使用者能在開發平台上直接測試app能否順利運作。

在此之前，相關消息便指出蘋果虛擬視覺頭戴裝置所對應作業系統，將以「rOS」作為代稱，甚至更早之前的代號為「Oak」，目前看起來有可能會以「realityOS」作為正式名稱，命名方式似乎與watchOS、tvOS相仿。

不過，目前蘋果並未針對任何虛擬視覺頭戴裝置作回應，因此暫時也無法確認是否確實會推出此款產品，但市場眾多消息不僅認為蘋果將推出虛擬實境應用頭戴裝置，甚至還會推出支援擴增實境應用規格。

在近期說法裡，則是指稱蘋果原訂今年會公布此項產品消息，但由於仍有一些問題等待解決，因此有可能延後至2023年推出，而進階應用款式甚至要等到更晚時候才會發表，至於是否會在今年度的WWDC開發者活動上公布，目前仍無法確認。

依照說明，蘋果打造的虛擬視覺頭戴裝置初期仍需配合iPhone連接使用，但是會搭載M1等級處理器，對應更穩定的虛擬視覺呈現，同時在後續推出版本則可完全獨立運作使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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