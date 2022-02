蘋果虛擬視覺頭戴裝置使用作業系統 可能命名「realityOS」

開發者從App Store上傳日誌,以及相關原始編碼內容發現「realityOS」的描述,似乎就是蘋果傳聞中的虛擬視覺裝置所對應使用作業系統。

而針對開發者打造app內容需求,蘋果顯然也將提供軟體形式的模擬器工具,讓使用者能在開發平台上直接測試app能否順利運作。

在此之前,相關消息便指出蘋果虛擬視覺頭戴裝置所對應作業系統,將以「rOS」作為代稱,甚至更早之前的代號為「Oak」,目前看起來有可能會以「realityOS」作為正式名稱,命名方式似乎與watchOS、tvOS相仿。

不過,目前蘋果並未針對任何虛擬視覺頭戴裝置作回應,因此暫時也無法確認是否確實會推出此款產品,但市場眾多消息不僅認為蘋果將推出虛擬實境應用頭戴裝置,甚至還會推出支援擴增實境應用規格。

在近期說法裡,則是指稱蘋果原訂今年會公布此項產品消息,但由於仍有一些問題等待解決,因此有可能延後至2023年推出,而進階應用款式甚至要等到更晚時候才會發表,至於是否會在今年度的WWDC開發者活動上公布,目前仍無法確認。

依照說明,蘋果打造的虛擬視覺頭戴裝置初期仍需配合iPhone連接使用,但是會搭載M1等級處理器,對應更穩定的虛擬視覺呈現,同時在後續推出版本則可完全獨立運作使用。

“#if TARGET_FEATURE_REALITYOS”



Well then. This at least confirms it 1) has its own OS & binaries, and 2) has a realityOS Simulator https://t.co/6a25kWshXR pic.twitter.com/RyF5O5gFjg