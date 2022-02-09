集微諮詢：2022年全球智能手機出貨將達14億部 折疊屏加速普及

集微諮詢（JW insights）認為：

-2022年，全球手機市場在去年市場需求緩慢回升基礎上，有望進一步回暖，預計全年出貨量為14億部。

-三星和蘋果2022年將著力提升出貨量，搶佔華為退出後的市場空間，小米、OPPO、vivo將延續2021年的市場格侷。

-2022年，手機廠商將繼續圍繞差異化打造競爭力，屏下攝像頭，折疊屏等創新技術將成為競爭熱點。

全球智能手機市場正逐漸擺脫近兩年來因疫情所加劇的衰退影響。2022年，智能手機市場將進一步呈現回暖跡象，集微諮詢（JW insights）認為，2022年隨著疫情進一步得到控製，產能供應問題逐步得到緩解，預計全球智能手機出貨將會達到14億部。

2022年，隨著小米、OPPO、vivo、榮耀等逐步向高端市場挺進，國產手機廠商將更加專注圍繞創新技術打造差異化競爭力並致力於提高均價，將推動包括屏下攝像頭、折疊屏、快充等創新技術在手機產品中的進一步普及。

市場回暖 疫情仍是不確定因素

自2017年全球智能手機出貨量達到巔峰後便走向下行，2019年爆發的疫情更加劇了這一趨勢。

2021年，儘管手機市場整體實現緩慢增長，但印度、東南亞等國家和地區出現疫情反覆，美國德州暴雪、日本地震等又帶來元器件缺貨、漲價等問題，導致2021年全球手機市場出貨仍未達到預期，約為13億部左右。

2022年，全球經濟活動逐漸回歸正軌，受歐美市場5G手機換機需求，印度與非洲等新興市場功能機向4G持續轉換等因素綜合影響，全球手機市場有望回暖，恢復到2019年疫情前的水平。

結合目前多家研究機構給出的判斷，以及集微諮詢（JW insights）分析，預計2022年全球智能手機出貨量將達到14億部，其中5G手機出貨量將達到6-6.5億部。

集微諮詢（JW insights）認為，由病毒變異導致的疫情反覆，以及全球經濟的波動變化，仍將給2022年全球手機市場的帶來很大的不確定性，缺貨將繼續影響2022年的手機市場。

目前，從手機晶片公司給出的判斷看，缺貨問題將在2022年得到緩解。高通逐步提升在台積電的投片，通過多元化代工廠的產能保證先進製程晶片的供應。而聯發科方面則表示，預計到2023年後新的產能開出，供應緊張的問題才會比較明朗。相較於手機主晶片，缺貨主要集中在電源管理IC、驅動IC、觸控IC、MCU等元器件方面。

在缺貨及漲價的情況下，手機廠商如果未能有效將成本轉嫁給消費者，可能會導致在手機設計方面進行相應的調整。

TrendForce研究顯示，2022年智能手機搭載的鏡頭數量將會減少，三鏡頭會取代四鏡頭成為未來2-3年的主流設計，智能手機相機模組2022年的出貨有望達到49.2億顆。

由於缺貨、漲價、運費上漲等原因，手機成本大幅攀升，由此也推高了今年的手機均價，Strategy Analytics發佈的報告顯示，全球智能手機批發價格將從2020年的279美元增長到2021年的310美元，同比增長 11%，達到自2013年以來智能手機行業的最高均價。

但Strategy Analytics認為，2022年，全球智能手機市場的均價將會下降，原因在於缺貨得到緩解，以及蘋果將在2022年推出更新的iPhone SE，將推動手機價格回落。

格局未變 搶佔華為市場空間

2021年全球智能手機出貨排名前五的廠商分別為：三星、蘋果、小米、OPPO、vivo。2022年這一格局應該會得到延續。

根據TrendForce的預計，2022年前五大手機廠商及出貨量分別為：三星2.76億部、蘋果2.43億部、小米2.2億部、OPPO為2.08億部、vivo為1.49億部。

從2021年看，全球出貨TOP5的智能手機廠商市場份額都達到兩位數，而2019年僅有三星和蘋果兩個品牌。自華為退出手機市場後，更多中國手機品牌試圖填補其留下的空間。

小米自2021年Q2超過蘋果首次成為全球第二後，延續高成長表現，同時小米的海外銷售比重逐漸增加，相較於OPPO、vivo，2022年小米可能從海外市場獲益更多。

在2022年的市場格局中，其中的一個看點在於三星和蘋果的競爭。

2021年三星的高端機型Galaxy S系列表現不盡如人意，出貨主要依靠Galaxy A和M系列，疫情導致的越南工廠產能下滑、晶片短缺等問題影響了三星在2021年的表現。但三星非常看好2022年的前景，製定了雄心勃勃的目標。根據韓國媒體The Elec的報導，三星最近與部分供應商分享了其2022年智能手機的出貨計劃，預計出貨3.4億部，其中自產2.85億部，目標市佔率達到21.9%。

同時，蘋果也計劃在2022年推出升級版的iPhone SE，據外媒爆料稱3000元左右，價格更有競爭力，試圖盡可能搶佔中高端市場。

行業看來，2020-2021年華為部分退出市場留下的真空，一直未能填補。這或許是蘋果和三星在2022年著力搶佔市場份額的原因。

此外，2020年傳音曾以1.74億部的出貨，排名第四。2021年的出貨排名第六，榮耀在2021年下半年市場份額顯著回升，在2022年，這兩家廠商或將向TOP5發起衝擊。

去同質化 著眼差異化競爭

由於對疫情及早進行了成功控製，中國市場已經從疫情中恢復。中國信息通信研究院最新發佈的數據顯示，2021年國內智能手機出貨約3.51億部，同比增13.9%。但整體而言，包括中國等市場對於5G換機欲望不強，導致換機周期延長，

同時，由於過去兩年疫情造成的上遊原材料的緊缺，導致手機的均價在不斷增長。加之小米、OPPO、vivo等廠商試圖爭奪華為留下的市場，各大手機廠商都在搶佔高端市場，更加專注差異化的競爭力。

自2021年起，屏下攝像頭、折疊手機開始登堂入室，在2022年，這些創新技術將得到規模化的發展。

2021年被稱為「屏下攝像元年」，屏下攝像手機產品包括：中興Axon 30 5G、小米MIX4、三星Galaxy Z Fold 3，OPPO也發佈了下一代屏下攝像技術。2022年，隨著屏下攝像技術的進一步成熟，OPPO、vivo、榮耀預計也將會推出屏下攝像頭的產品。

研究機搆Cinno預計，屏下攝像頭方案不斷疊代完善後，將會和打孔方案成為未來市場的兩個主流技術，但短期內，市場份額佔比較小，預計2022年屏下攝像頭的滲透率為2%。

此外，折疊屏手機也是2022年的另一看點。

2021年，華為Mate X2、小米MIX FOLD、三星Galaxy Z Flip3/Flod3、OPPO Find N、榮耀Magic V、華為P50 Pocket等折疊屏手機陸續問世。根據市場調研機搆DSCC的調研數據顯示，2021年第三季度，折疊屏手機的總出貨量環比增長215%、同比增長480%，預計2022年有望接近1750萬部的出貨。

在今年擧行的CES2022上，TCL已展示了折疊屏產品，三星也推出了“S”折疊手機，預計vivo、realme的折疊屏手機也將在2022年發佈。

集微諮詢（JW insights）認為，隨著手機尺寸已接近極限，鉸鏈設計逐步走向成熟，軟硬件層面的針對性優化，折疊屏成為行業發展新方向，2022年將開啓真正意義上規模出貨的「折疊屏元年」，折疊屏手機將會迎來爆發式增長。

商品推薦