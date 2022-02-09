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高資費換免費iPhone用4年OK嗎？釣出資深果粉大讚這神機耐用

聯合新聞網 / 綜合報導
iPhone 13系列銷售強勁，但也有不少人的舊款蘋果手機「穩穩使用中」。（路透）
iPhone 13系列銷售強勁，但也有不少人的舊款蘋果手機「穩穩使用中」。（路透）

你的手機可以用幾年呢？一名網友為了想要免費iPhone，綁高資費合約4年，但又質疑iPhone是否可以用那麼久，詢問網友引發熱議，不少網友認同iPhone的耐用程度，並稱「身邊一堆i6s+（iPhone 6S Plus）」。

一名網友在批踢踢（PTT）八卦版詢問為了想要免費換iPhone跟使用5G吃到飽，「怒簽4年高資費（月租費）」，這段期間不換手機，直到下次可再續約高資費月租費時再換免費手機，詢問網友「一台iPhone可以使用4年不換機嗎？」引起不少人回應。

多數網友大讚iPhone真的可以用很久，「iPhone6現在還是比安卓中階順」、「i7+ 5年多，沒換過電池」、「左右滑動很順拉，開App時間越來越久」、「XR（給）一般長輩使用，我看再戰10年沒問題」，不少人提到仍在使用iPhone 6S系列，而iPhone 6S從2015年推出至今已近7年，「換個電池再戰五年沒問題」，也不忘大戰敵方陣營「安卓（Android）年拋機，年年換還自以為有錢」、「安卓真的爛，今年旗艦機，明年垃圾機」。

不少人網友至今仍使用7年前推出的iPhone 6S系列，表示「換個電池再戰五年沒問題」。（翻攝自蘋果官網）
不少人網友至今仍使用7年前推出的iPhone 6S系列，表示「換個電池再戰五年沒問題」。（翻攝自蘋果官網）

空機+單門號算給你看

但也有網友回應原Po使用高資費換免費手機真的不划算，「電信公司感謝你」、「這年代怎還會有人想用高資費拿0元機」。

以iPhone 13 Pro Max 256GB版本為例，若想要獲得0元購機，中華電信、台灣大哥大、遠傳月租費皆為2699元，須綁約4年，換算下來為12萬9552元。但iPhone 13 Pro Max 256GB空機只要4萬400元，配上電信公司推出的單辦門號5G吃到飽方案1399元48個月共6萬1752元的話，總共只要10萬2152元，仍相差2萬7400元，也難怪原Po會被說「好盤（指被當肥羊之意）」。

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