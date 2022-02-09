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蘋果在美國推出名為「Tap to Pay」功能 讓iPhone變便利收款工具

聯合新聞網 / 楊又肇

先前傳出蘋果將以Mobeewave技術強化iPhone感應收款與支付功能消息後，蘋果稍早確認將推出名為「Tap to Pay」功能，讓相容此項功能的iPhone可以接受以Apple Pay、感應晶片信用卡或金融卡付款，讓iPhone可以直接變成便利的收款工具，無須安裝額外硬體。

由於無須搭配外接硬體配件，因此蘋果也能透過API連接方式，讓第三方app也能使用此項功能，例如近期與福特合作的Stripe就成為第一個使用此項功能的第三方app，之後也預期加入諸如Shopify等服務。

不過，此項功能目前僅在今年下半年先於美國地區提供，並且開放iPhone XS系列之後機種使用，讓店家或個人賣家可以直接以iPhone作為收款工具，接受透過以Apple Pay，或是感應晶片信用卡、金融卡所支付費用，無須仰賴諸如Square所推行刷卡、感應設備。

蘋果此項功能顯然源自2020年收購的加拿大支付技術新創Mobeewave，其中利用NFC近場感應通訊技術，讓iPhone機種綁定信用卡後，直接透過兩組iPhone背面近距離感應完成轉帳交易，藉此讓使用者能以更方便形式感應支付，同時也整合以硬體為基礎的安全傳輸認證技術，確保轉帳流程不會被竊取金融相關資訊。

而新增「Tap to Pay」功能，讓iPhone變成更方便的收款工具，蘋果預期能以此吸引更多小型店家、個人賣家使用，尤其是不太方便申請刷卡收款的攤販、快閃店，將能更方便以iPhone收款，藉此提升iPhone使用比例，同時也能進一步推動Apple Pay服務使用率。

至於蘋果推出「Tap to Pay」功能是否造成Square等業者推行產品市場發展受阻，或許在部分配合iPhone連接使用的收款裝置銷售會受影響，但以目前Square在市場佈局已經聚焦在數位收銀系統整合，實際上受到衝擊的情形可能不算大。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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