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Tobii證實與Sony洽談合作 將眼球視線追蹤技術應用於PlayStation VR 2
雖然Sony目前已經啟用PlayStation VR 2官網，但仍未公布實機具體外貌與上市細節，而以眼球視線追蹤技術聞名的Tobii，則是透露正與Sony洽談合作事宜，預計將旗下技術應用在PlayStation VR 2。
Sony先前其實就曾提及PlayStation VR 2將搭載眼球視線追蹤功能，藉此對應更穩定的虛擬實境影像呈現效果，而此次Tobii對外聲明，則顯然證實PlayStation VR 2的此項功能源自其技術。
Tobii同樣未透露具體合作細節，預計要等Sony正式揭曉PlayStation VR 2之後，才會公布雙方技術合作內容。不過，從Tobii先前已經與HTC、HP等業者推出的虛擬視覺頭戴裝置合作模式，預期也是透過眼球視線追蹤，藉此判斷使用者眼睛當前視角，藉此加強視角範圍的虛擬視覺呈現效果，其餘部分則可簡單處理，讓運算效能可以更有效運用。
另外，從Tobii透露說法推測，距離Sony正式推出PlayStation VR 2仍有一段時間，似乎不會太快與玩家正式見面。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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